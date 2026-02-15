Ciudadanos en Bogotá pueden arrendar predios del inventario distrital

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) anunció la apertura de la primera convocatoria pública para el arrendamiento de bienes fiscales del Distrito Capital, una iniciativa que surge como respuesta al gran interés manifestado por la ciudadanía en aprovechar de manera legal y organizada estos espacios. Con este proceso, se busca brindar oportunidades transparentes y abiertas para que más personas, tanto naturales como jurídicas, accedan a los predios disponibles.

La convocatoria representa un paso importante en la gestión del patrimonio público, garantizando la participación comunitaria en condiciones de igualdad, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de las finanzas del Distrito Capital mediante la generación de ingresos adicionales que se reinvertirán en proyectos para la ciudad. Por otra parte, la entidad pretende evitar que estos bienes permanezcan infrautilizados y se pueda maximizar el uso en beneficio del interés general. A su vez, se logra una reducción de costos asociados a vigilancia y mantenimiento de los predios.

A través del Portal Inmobiliario de Bogotá, a través de https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/, se podrá acceder a la información de los predios ubicados en 19 localidades de Bogotá; cada uno con un proceso individual de arrendamiento, que permitirá atender las particularidades de cada territorio y responder a las necesidades locales y los requisitos legales de uso. Las propuestas deberá cumplir con todos los requisitos habilitantes, serán revisadas por un comité evaluador de del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), quienes estudiaran la viabilidad jurídica y técnica de cada iniciativa. Finalmente, a través de una resolución administrativa, se anunciará el ganador de la convocatoria.

La información de los requisitos y etapas del proceso, estará disponible de manera pública en la página web oficial del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), para que todos los interesados puedan participar y hacer parte de esta iniciativa que promueve el uso adecuado y legal de los bienes del Distrito Capital.