Centros Temporales de Acopio de Residuos: alternativa de solución al problema de basuras en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

En la tarde de este jueves 18 de septiembre de 2025, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el director designado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda; y el alcalde Local de Los Mártires , John Jader Suarez; realizaron un recorrido en uno de los 662 puntos críticos de residuos de la ciudad.

La ruta inició en la calle 17 con carrera 17, sector de La Favorita, tomó hacia la calle 19 hasta La Carrilera y terminó en el barrio Santa Fe en el Centro Temporal de Acopio Mártires 1.

Durante el recorrido el mandatario y los funcionarios evidenciaron varias problemáticas que se asocian al mal manejo de residuos, presencia de vectores y arrojos clandestinos, por lo que plantearon acciones para combatir estas prácticas como el fortalecimiento de medidas sancionatorias, mayor presencia institucional en este espacio público y más Centros Temporales de Acopio de Residuos.

“Uno de los problemas que tenemos es cuando hay separación en las calles de Bogotá porque cogen lo que les sirve para reciclar y se lo llevan, y dejan el resto tirado en la calle”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El recorrido concluyó con la visita del mandatario a uno de los cinco centros de acopio, supervisados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), abiertos para que los recicladores y carreteros hagan su trabajo de separación de materiales, desde donde confirmó se fortalecerán.

“Una de las herramientas clave para enfrentar el problema de basuras es este tipo de bodegas, vamos a ampliarlas para que estén más cerca de los diferentes actores y sean una alternativa de solución al manejo de residuos en Bogotá”, puntualizó.

¡Reporta el arrojo ilegal de escombros en Bogotá!

Tu ayuda es fundamental, recuerda no arrojar basuras ni residuos en las calles. Si conoces algún punto que requiera intervención genera tu reporte en los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por medio de la línea 110.

Conoce los Ecopuntos en Bogotá y lleva muebles viejos, escombros y más

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos.

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) habilita los Ecopuntos en la ciudad desde las 8:00 de la mañana.

Con esta iniciativa se busca mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de estos residuos en el espacio público.