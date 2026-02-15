    • Nacional Panorama Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 15 de febrero de 2026 en Colombia

    Diana Becerra Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 15 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

     

    LOTERÍA NÚMERO  GANADOR SERIE
    ANTIOQUEÑITA MAÑANA FESTIVO 2834 008
    5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA FESTIVO 28348 null
    ANTIOQUEÑITA TARDE FESTIVO 7243 001
    5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE FESTIVO 72431 null
    CULONA DIA FESTIVO 3612 000
    CHONTICO DIA FESTIVO 3108 001
    5ta-CHONTICO DIA FESTIVO 31081 null
    SAMAN FESTIVO 1039 000
    PAISITA DIA FESTIVO 7119 008
    5ta-PAISITA DIA FESTIVO 71198 null
    PIJAO NOCHE FESTIVO 5680 002
    5ta-PIJAO NOCHE FESTIVO 56802 null
    SINUANO NOCHE FESTIVO 2111 003
    5ta-SINUANO NOCHE FESTIVO 21113 null
    CARIBEÑA NOCHE FESTIVO 0280 008
    5ta-CARIBEÑA NOCHE FESTIVO 02808 null
    CARIBEÑA DIA FESTIVO 3720 000
    5ta-CARIBEÑA DIA FESTIVO 37200 null
    SINUANO DIA FESTIVO 4162 000
    5ta-SINUANO DIA FESTIVO 41620 null
    CULONA NOCHE FESTIVO 7651 000
    DORADO NOCHE FESTIVO 0845 003
    5ta-DORADO NOCHE FESTIVO 08453 null
    PAISITA NOCHE FESTIVO 2422 000
    CHONTICO NOCHE FESTIVO 7568 009
    5ta-CHONTICO NOCHE FESTIVO 75689 null
    MOTILON DIA 4787 007
    5ta-MOTILON DIA 47877 null
    SUPER ASTRO LUNA 7933 SAG

     

     

    Diana Becerra
