Resultados de las loterías y chances de este domingo 15 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 15 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
|LOTERÍA
|NÚMERO GANADOR
|SERIE
|ANTIOQUEÑITA MAÑANA FESTIVO
|2834
|008
|5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA FESTIVO
|28348
|null
|ANTIOQUEÑITA TARDE FESTIVO
|7243
|001
|5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE FESTIVO
|72431
|null
|CULONA DIA FESTIVO
|3612
|000
|CHONTICO DIA FESTIVO
|3108
|001
|5ta-CHONTICO DIA FESTIVO
|31081
|null
|SAMAN FESTIVO
|1039
|000
|PAISITA DIA FESTIVO
|7119
|008
|5ta-PAISITA DIA FESTIVO
|71198
|null
|PIJAO NOCHE FESTIVO
|5680
|002
|5ta-PIJAO NOCHE FESTIVO
|56802
|null
|SINUANO NOCHE FESTIVO
|2111
|003
|5ta-SINUANO NOCHE FESTIVO
|21113
|null
|CARIBEÑA NOCHE FESTIVO
|0280
|008
|5ta-CARIBEÑA NOCHE FESTIVO
|02808
|null
|CARIBEÑA DIA FESTIVO
|3720
|000
|5ta-CARIBEÑA DIA FESTIVO
|37200
|null
|SINUANO DIA FESTIVO
|4162
|000
|5ta-SINUANO DIA FESTIVO
|41620
|null
|CULONA NOCHE FESTIVO
|7651
|000
|DORADO NOCHE FESTIVO
|0845
|003
|5ta-DORADO NOCHE FESTIVO
|08453
|null
|PAISITA NOCHE FESTIVO
|2422
|000
|CHONTICO NOCHE FESTIVO
|7568
|009
|5ta-CHONTICO NOCHE FESTIVO
|75689
|null
|MOTILON DIA
|4787
|007
|5ta-MOTILON DIA
|47877
|null
|SUPER ASTRO LUNA
|7933
|SAG