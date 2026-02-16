Así puede consultar si un agente de tránsito está en turno

Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un servicio en línea para que la ciudadanía pueda verificar, de manera rápida y sencilla, si un agente civil de tránsito está de turno, en qué localidad se encuentra y cuál es su labor asignada para la jornada.

A través de PrudencIA, el chatbot de la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se puede consultar esta información. Para ello, es necesario ingresar a www.movilidadbogota.gov.co, acceder al asistente virtual y seleccionar la opción “Consultar Agente”. El sistema pedirá el número de placa del servidor o su nombre y mostrará la información correspondiente al día.

Una vez se surta este proceso, el chatbot entregará al usuario un mensaje con la siguiente estructura:

Siendo hoy XX de agosto de 2025, “HORA” y con base en la información de la programación, el agente NOMBRE DEL AGENTE **SI** está de turno de 10:00 a 13:00, con placa XXX, enfoque **Regular y controlar el flujo vehicular y peatonal**. En el horario 1: N/A. En caso de requerir información adicional o presentar alguna novedad, lo invitamos a usar los canales formales para radicación de PQRS: https://www.movilidadbogota.gov.co/radicacionwebsdm/formulario.php o https://bogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha/crea-tu-peticion

Sumada a esta herramienta, se encuentran las bodycams que portan durante su turno los agentes civiles. Estos elementos registran en video todo lo acontecido durante los turnos de estos servidores, con el ánimo de que haya un registro completamente imparcial de cualquier eventualidad que se presente en vía.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dispone de esta opción para que los conductores que quieran apelar al procedimiento en vía cuenten con estas herramientas para instaurar peticiones, quejas o reclamos, siendo el conducto regular el verdadero camino para buscar una solución ante cualquier inconformidad.

Estas herramientas están a disposición de los ciudadanos para que tengan total tranquilidad sobre los procedimientos que realizan los agentes civiles de tránsito. Este chatbot es garante de transparencia en cuanto a los turnos y las zonas en las que están designados los agentes civiles de tránsito.

PrudencIA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no requiere registro ni entrega de datos personales.