¿Tiene ropa en desuso? Llévela a uno de los 17 contenedores en Bogotá

Foto: Secretaría de Ambiente

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) a través de la estrategia Red Moda Circular, con el programa Renovamoda y otros aliados cuenta con 17 contenedores distribuidos en toda la ciudad en lugares como centros comerciales, y por supuesto, nuestra entidad.

¿Qué es la moda circular?

La moda circular hace referencia a un enfoque dentro de la industria de la moda que tiene como objetivo crear un sistema de circuito cerrado, para reducir los desechos y maximizar la vida útil de las prendas y los textiles. Se alinea con los principios de la economía circular al repensar cómo se diseñan, producen, usan y desechan las prendas.

Una vez recolectada la ropa, se revisa la que puede ser recuperada, la que sirve para remanufactura y, por último, el sobrante se envía para coprocesamiento (generación de energía). Así se articula la cadena de valor; se fomenta la participación de otros actores; se garantiza la correcta recolección, clasificación y logística de los puntos, y se promueve la economía circular en el sector textil y de la moda, con esto se evita que la ropa en desuso llegue al relleno sanitario.