¿Necesita guardar su equipaje en la Terminal Transporte Bogotá? Detalles aquí

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá.

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa quienes viajan por la Terminal de Transporte?de Bogotá pueden guardar su equipaje según su necesidad. ¡Entérate aquí de los horarios, precios y otros detalles!

Este servicio se encuentra en las sedes Salitre y Sur de la Terminal de Transporte?de Bogotá.

Servicio en la sede Salitre

Módulo 1: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. (Solo funciona en temporada decembrina)

Módulo 3: Funciona las 24 horas.

Costos:

0,7 metros: $5.800.

1,20 metros: $8.700.

1,70 metros (5,6 ft) $11.600.

Mayores a 1,70 metros (5.6 ft) $14.500.

Servicio en la sede Sur

Segundo piso – zona de taquillas, al fondo a mano izquierda: Funciona las 24 horas.

Costos:

Equipaje: $3.700

Cargas extra dimensionadas: $7.400

Cápsulas de sueño

Otro de los servicios que encuentran los viajeros en la sede Salitre de la Terminal de Transporte?de Bogotá, son las cápsulas de sueño. Cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y limpieza para que su uso sea cómodo y seguro.

Están ubicadas en el segundo piso del módulo 3 de la Terminal de Transporte?de Bogotá sede Salitre. Acércate allí si requieres este servicio.

Servicio de duchas

Además, la Terminal de Transporte?de Bogotá, sede Salitre, cuenta con un servicio de duchas para las personas que lo requieran. Este servicio se ubica en el módulo 4.

Acceder cuesta $20.000 (precio 2025) e incluye kit de aseo (cepillo de dientes, jabón, shampoo, crema dental, papel higiénico, pantuflas y una toalla para cuerpo desechable).