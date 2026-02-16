Así debe bloquear el IMEI de un celular si fue hurtado

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Si es propietario de un celular, recuerde que el IMEI es el código de verificación para cada celular y en caso de pérdida puede bloquearlo para que nadie lo pueda usar. Recuerde que para poderlo bloquear debió haber registrado su dispositivo móvil cuando lo compró para que quedara incluido en una base de datos.

Con el número IMEI debe llamar a su operador de telefonía móvil y pedir la solicitud de bloqueo de su celular. Recuerde que una vez hecho el bloqueo nadie podrá volver a usarlo.

Para realizar este proceso deberá suministrar su nombre completo, la identificación, el número de línea, sitio del hurto o extravío. El equipo quedará bloqueado en 25 minutos después del reporte.

Finalmente, denunciar a la Policía de Bogotá en el siguiente enlace: https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/

¿Cómo reportar un celular hurtado?

Claro: *611

Movistar: *611 o 01 800 888 8366 desde cualquier fijo

ETB: *611 o 01 800 888 8366 desde cualquier fijo

Tigo: *300

¿Cómo conozco el número IMEI del celular?

Para saber cuál es el código IMEI debe marcar *#06# y ahí puede visualizar el número que corresponde a su celular.