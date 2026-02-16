Así se reportan residuos de construcción y demolición abandonados en la calle

Foto: UAESP.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía a reportar los, escoenbros, residuos de construcción, demolición o voluminosos que se encuentran abandonados en las calles para darle el correcto manejo a estos elementos. El Distrito habilitó una línea o número telefónico para hacer este reporte.

El reporte se puede hacer por medio de WhatsApp al teléfono 323 467 62 84, envía una foto del lugar y su ubicación para que el caso pueda ser atendido de inmediato.

Abandonar, arrojar o botar escombros en el espacio público de Bogotá, tiene sanciones

?? Recuerda que arrojar residuos en el espacio público puede ocasionar sanciones y multas. ¡Sigue las normas!

Quien sea sorprendido arrojando escombros, residuos de demolición, muebles, enseres y otros elementos, en calles, aceras, parques, zonas verdes, bajo puentes y otros sitios del espacio público, puede costarte hasta $ 1.386.000. Evítese multas.

¿Cómo disponer de manera adecuada de escombros, muebles y otros elementos voluminosos en Bogotá?

Realiza de manera adecuada la disposición de estos residuos llamando a la Linea 116, el operador de aseo de tu localidad hará la recolección en la puerta de tu casa o conjunto.