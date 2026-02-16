Así se denuncia la invasión de espacio público en Bogotá

Foto: DADEP.

Te contamos cómo denunciar invasión de espacio público en Bogotá. En el Distrito llevamos a cabo operativos de inspección, vigilancia y control para combatir la ilegalidad, y tu denuncia puede ayudarnos a identificar esos puntos en donde el espacio público es invadido.

¿Cuál es el paso a paso para interponer una denuncia por invasión en espacio público en Bogotá?

Ingresar al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, a través de Bogotá Te Escucha y selecciona “Petición / Queja / Denuncia” para registrar el caso. Bogotá Te Escuchabogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha También se puede presentar la denuncia por vía telefónica, llamando a las Alcaldías Locales o la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), en los números 601 382 2510 ó 601 350 7062. O hacerlo de manera presencial en los puntos autorizados: Oficinas de Atención a la Ciudadanía, SuperCADE CAD, alcaldías locales o SuperCADE Carrera 30 (módulo D-152). Completa el formulario describiendo la situación con el mayor detalle posible: qué sucedió, cuándo y dónde. Una vez radicada, se genera un número de requerimiento que permite hacer seguimiento en línea.

¿Qué otros canales existen, además de los que se relacionan en la página web?

Además de los canales listados, anteriormente, también existen los canales para denuncia por invasión en espacio público en Bogotá:

Bogotá Te Escucha ??????? bogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha

Alcaldías Locales, donde se puede presentar la denuncia directamente.

Canales de entidades relacionadas como Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) o la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), según el caso.

El Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) admite la recepción de peticiones y denuncias de manera verbal a través de los canales presenciales y telefónicos.

Las peticiones y denuncias se pueden presentar de forma anónima. También existe la modalidad de identificación reservada, donde el ciudadano se identifica, pero sus datos quedan protegidos y solo se revelan si corresponde legalmente.

Denuncias anónimas de invasión del espacio espacio público en Bogotá

En caso de que las personas deseen realizar su denuncia de forma anónima, ¿cuál sería el procedimiento?