5 cosas que debe saber antes de visitar los senderos ecológicos de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá.

En la capital de Colombia contamos con espacios para que la ciudadanía pueda realizar actividades al aire libre, por esto, de la mano con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) compartimos una serie de recomendaciones si deseas visitar los senderos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá durante este 2025.

Disfruta los cerros de forma segura siguiendo estas recomendaciones, usa solo caminos autorizados, reporta columnas de humo a la Línea de Emergencias 123 y evita fogatas en potreros o zonas boscosas.

Cosas que debes saber antes de visitar los sederos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá

No se permite el ingreso de mascotas. Reserva tu ingreso con anticipación en la app Caminos de los Cerros Orientales y asegúrate de confirmar tu asistencia. Llega puntual y presenta tu reserva. Lleva contigo tus residuos y evita plásticos de un solo uso. Sigue las indicaciones del personal y disfruta de manera responsable.

La ciudadanía interesada en disfrutar de la montaña podrá consultar a través del aplicativo Caminos de los Cerros Orientales y las redes sociales de la EAAB – ESP las novedades sobre la operación de los senderos.