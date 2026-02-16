Así se previene en TransMilenio las violencias contra las mujeres

Foto: Secretaría de la Mujer

En el marco del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias – SOFIA, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) y TransMilenio mantienen una articulación permanente para prevenir y atender las violencias contra las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP.

Durante 2024 y lo corrido de 2025, más de 7.500 conductores y conductoras de los componentes troncal y zonal han sido capacitados(as) en la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias, y en la activación del código de emergencia TM-26 “Presunto Acoso Sexual”, que busca garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de acoso dentro del sistema.

A través de las “Megatomas de Mujer y Género”, lideradas por TransMilenio y en articulación con las Secretarías de la Mujer, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía de Bogotá, se han realizado 13 jornadas entre 2024 y lo que va de 2025. Estas actividades tienen como objetivo brindar información sobre los canales de atención y detectar casos de mujeres que enfrentan situaciones de riesgo o violencia.

En el componente tecnológico, se destaca la inclusión de un botón de llamada directa a la Línea Púrpura Distrital en la TransmiApp, para facilitar el acceso a orientación especializada. Asimismo, se implementó un piloto del Botón de Pánico, que ha sido fortalecido con la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer y que permite activar atención inmediata ante casos de acoso o violencia de género en el sistema.

A estas acciones se suma la labor de las duplas psicojurídicas de la Entidad, un servicio especializado de atención psicosocial y sociojurídica que ha brindado más de 749 atenciones entre 2024 y lo corrido de 2025, en casos de violencias ocurridas en el espacio y transporte público.

La transformación cultural también es un eje fundamental. Por eso, la Secretaría de la Mujer participa activamente en mesas técnicas y laboratorios de co-creación junto con TransMilenio y la Secretaría de Cultura, en el marco de la estrategia distrital ‘En TransMi pasan cosas buenas’, con el fin de promover narrativas que transformen comportamientos y prevengan el acoso sexual y las violencias contra las mujeres en el transporte público.

Finalmente, se recuerda que además de estas acciones, las mujeres en Bogotá cuentan con una amplia oferta de orientación y acompañamiento a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades (CIOM), Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia, Centros de Atención de Fiscalía (CAF), Unidades de Reacción Inmediata (URI), hospitales y la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137.