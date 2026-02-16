Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes febrero 16, 2026 -Dólar TRM $3,652.89 (vigente 17 de febrero) -Euro $ 4,335.60 -Bitcoin US$ 28.206,90 Tasa de Interés -DTF: 9,45% -UVR: $ 398,50 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,38 -Petróleo Brent US$ 63,73 -Oro-Compra Banco de la República $ 557.298,31 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsí se previene en TransMilenio las violencias contra las mujeres Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 17 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Más de 40 mil pasaportes expedidos no han sido reclamados ni en Colombia ni en el exterior y pueden ser destruidos: Cancillería Ariel Cabrera jueves marzo 14, 2024 Judicial Juicio al expresidente Álvaro Uribe; hoy se define si es condenado o absuelto Ariel Cabrera lunes julio 28, 2025 Nacional Denuncian abuso sexual a menor con síndrome de Down en funeraria de Medellín Mary Gomez miércoles agosto 19, 2015 Nacional Dos aeronaves de instrucción se estrellaron en Flandes,Tolima Andres Felipe Gama jueves septiembre 15, 2016