    Publicado el

    -Dólar TRM $3,652.89 (vigente 17 de febrero)
    -Euro $ 4,335.60
    -Bitcoin US$ 28.206,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,45%
    -UVR: $ 398,50
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,38
    -Petróleo Brent US$ 63,73
    -Oro-Compra Banco de la República $ 557.298,31

