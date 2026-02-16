-Dólar TRM $3,652.89 (vigente 17 de febrero)

-Euro $ 4,335.60

-Bitcoin US$ 28.206,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,45%

-UVR: $ 398,50

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,38

-Petróleo Brent US$ 63,73

-Oro-Compra Banco de la República $ 557.298,31