Foto: Alcaldía de Bogotá- Juan Pablo Bello.

En las últimas semanas, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha recibido reportes de ciudadanos que han sido estafados a través de páginas web falsas que se hacen pasar por plataformas oficiales para el pago del Pico y Placa Solidario en Bogotá.

No olvides leer: Estos sitios fraudulentos imitan la apariencia del portal de la Secretaría y solicitan datos personales y pagos a nombre de la entidad, pero en realidad no realizan el trámite, dejando a los usuarios sin la exención del pico y placa y expuestos a sanciones por circular en días restringidos. Adicionalmente, pone en riesgo la información personal y financiera de las personas.

Cuatro tips para evitar estafas con páginas falsas del Pico y Placa Solidario en Bogotá

Para evitar caer en este tipo de fraudes, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verifica la URL: asegúrate de que la dirección web sea www.movilidadbogota.gov.co. Si la URL tiene variaciones extrañas, números o dominios diferentes (.net, .com, etc.), es una página falsa. No confíes en intermediarios: la Secretaría de Movilidad no contacta a los usuarios ni tiene comunicación directa con el ciudadano, tampoco trabaja con terceros para gestionar este pago. Cualquier oferta de “tramitadores” es sospechosa. Evita enlaces desconocidos: no accedas a páginas web desde anuncios en redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos. No realices pagos por whatsapp: La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) no tramita ni expide permisos por whatsapp ni mensajes de texto.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha realizado el seguimiento a diferentes páginas y líneas telefónicas falsas que han estado engañando a los ciudadanos con este trámite, denunciando así más de veinte números y portales fraudulentos durante este año.

El único canal autorizado para realizar este pago es la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): www.movilidadbogota.gov.co.

¿Cómo pagar de forma segura el Pico y Placa Solidario?

El único sitio oficial y seguro para este trámite es www.movilidadbogota.gov.co en el banner de Pico y Placa Solidario o ingresa directamente haciendo clic aquí. Adicionalmente, puedes ingresar a través del Portal Bogotá en el banner: Movilízate con el permiso de Pico y Placa Solidario.

¿Cómo operan estos fraudes?

Las páginas falsas suelen promocionarse en redes sociales, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, ofreciendo el trámite de forma ilegal. Algunas solicitan información personal y financiera de los usuarios para hacer efectivo el fraude.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advierte que cualquier otro sitio web que no sea el oficial es fraudulento y podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué hacer si fui víctima de una estafa?

Si realizaste un pago en una página falsa o compartió su información personal, se recomienda:

Reportar el fraude ante la Policía Nacional a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co).

Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Alertar a la Secretaría Distrital de Movilidad para evitar que más ciudadanos sean víctimas.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y seguirá tomando medidas para prevenir fraudes digitales y proteger a quienes utilizan los servicios de movilidad en Bogotá.

En el siguiente video encuentras más información del Pico y Placa Solidario de Bogotá: