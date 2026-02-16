Así puede recuperar un celular hurtado en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Para recuperar un celular hurtado en Bogotá, la Policía de Bogotá recomienda acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano, donde están por un periodo los teléfonos celulares recuperados. Es clave que tengas en cuenta que debes presentar la factura del celular o un documento que certifique que lo adquiriste de manera legal.

Recuerda que siempre, que compres un celular, es importante que registres el número de tu IMEI ante tu operador. El IMEI es el número de identificación de tu celular el cual no se repite en ningún otro aparato y que en caso de pérdida o hurto te permitirá averiguar con la Policía de Bogotá si fue recuperado.

En la página web de la Policía de Bogotá puedes consultar con el número IMEI si tu celular fue recuperado por la institución. Ingresa dando clic aquí.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no compren celulares en establecimientos de comercio no autorizados, ni que sean de segunda. Estos no tienen garantía.