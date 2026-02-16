Puntos físicos y virtuales pagar la factura del Acueducto de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dispone diferentes canales presenciales y virtuales para que la ciudadanía realice el pago de las facturas del servicio de agua, acueducto y alcantarillado en Bogotá. ¡Conoce los canales autorizados!

¿Dónde pagar la factura del agua en Bogotá?

Recaudo virtual

Esta alternativa de pago permite un recaudo continuo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Aplicación de la EAAB – ESP : Pago PSE. La aplicación está disponible en App Store y Play Store.

: Pago PSE. La aplicación está disponible en App Store y Play Store. En el Botón de Pagos www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción

www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción Los canales digitales, páginas y aplicaciones de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día

de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día Billeteras móviles: Punto Pay, Daviplata, Claro pay, Tpaga, Nequi, Uala, Dale y Compensar.

Recaudo Presencial

Convenio de recaudo con los Bancos Davivienda, Itaú, Scotiabank Colpatria, GNB Sudameris, AV Villas, Bogotá, Occidente, Caja Social y Citi.

con los Bancos Davivienda, Itaú, Scotiabank Colpatria, GNB Sudameris, AV Villas, Bogotá, Occidente, Caja Social y Citi. Redes o cajeros de Servibanca, Redeban y ATH.

de Servibanca, Redeban y ATH. Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas.

de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas. Oficinas de bancos Sudameris e Itaú, para pago en efectivo o con cheque de gerencia.

Red CADE.

Pago con tarjeta de crédito en la oficina del Acueducto ubicada en la avenida calle 24 #37-15

Cerca de 14 mil corresponsales de Scotiabank Colpatria que puede consultar aquí, Farmatodo.

También puede consultar más de 24 mil corresponsales bancarios a través del siguiente mapa.

Para encontrar el punto más cercano ingresa aquí y selecciona la opción de localidad, luego escoje el banco de su preferencia y entonces podrás navegar en el mapa para ubicar el punto más próximo a su ubicación.