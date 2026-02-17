Bogotá está lista para atender emergencias tras incremento en un 160 % de las lluvias

Foto: IDIGER

El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) informó a la ciudadanía que, aunque enero y febrero son históricamente meses de bajas precipitaciones en la capital, las condiciones climáticas de 2026 han presentado un comportamiento atípico y extremo. Las estadísticas evidencian que Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha registrado niveles de lluvia muy superiores a los promedios históricos:

? Enero: sectores de la ciudad reportaron acumulados entre un 120 % y 160 % por encima de lo habitual.

? Febrero: en los primeros once días, localidades como Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa ya muestran anomalías de precipitación.

Uno de los casos que más llama la atención es el evento registrado en la localidad de Usaquén el pasado 11 de febrero, en donde en tan solo 67 minutos se completó el 68% de la lluvia que debería presentarse durante todo el mes.

Pronóstico para los próximos días

El análisis meteorológico indica que las condiciones lluviosas persistirán, al menos, hasta la tercera semana de febrero. Se prevén eventos de intensidad moderada, sin descartar lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizo.

“Aunque se espera una disminución gradual hacia finales de mes, le recordamos a la ciudadanía que una nueva temporada de lluvias tendrá lugar a mediados de marzo, cómo es habitual para ese periodo. Por eso resulta de gran importancia atender las recomendaciones para prevenir situaciones críticas ocasionadas por la lluvia”, manifestó el Director del IDIGER, el ingeniero Guillermo Escobar Castro.

La prevención no da espera

Ante este panorama, el IDIGER mantiene activo y en alerta permanente los equipos de respuesta y de atención a emergencias y de igual manera invita a la ciudadanía a realizar acciones preventivas, entre ellas: