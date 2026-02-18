Gobierno nacional giró $1 billón al Sistema General de Participaciones para entidades territoriales

—A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Nacional hizo el primer giro correspondientes al mes de enero de 2026 de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales del país, incorporando un 24% adicional dentro del perfil de programación financiera.

La cartera explicó que esta medida no modifica el monto total anual asignado, sino que ajusta temporalmente la programación del primer giro del año con el propósito de aliviar presiones de caja al inicio de la vigencia como consecuencia de la coyuntura presentada en la última doceava de 2025.

A sí las cosas, el giro de la primera doceava participación del SGP alcanzó los $1 billones para enero de 2026, y para los meses siguientes el monto será de $0,82 billones.

“Con esta decisión se actúa de manera responsable y coordinada con los entes territoriales, reconociendo la importancia de asegurar liquidez oportuna para la prestación de servicios y la ejecución de los planes municipales», informó el Ministerio de Hacienda.

Y agregó: «los recursos del SGP para 2026 mantienen su senda de crecimiento dentro del marco fiscal vigente, garantizando estabilidad, previsibilidad y cumplimiento de las reglas presupuestales”.

En el marco de la Participación de Propósito General del SGP, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con los municipios del país y con el fortalecimiento de sus capacidades financieras.

La cartera puso a disposición de alcaldes, alcaldesas y secretarios de Hacienda la Programación giros Participación Propósito General once doceavas 2026?.

Creemos firmemente que el fortalecimiento territorial se construye con reglas claras, disciplina fiscal y soluciones concertadas dentro del marco legal.