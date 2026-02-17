Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Miércoles 18 de febrero de 2026

Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortua

De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

5:00 p.m.

24 horas

Cierre a terceros

Soacha

Maiporé

De la Calle 30 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 o Autopista Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal

De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120

2:00 p.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Chapinero

María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano

Afectación 1:

De la Calle 44 a la Calle 60 Bis, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 1

Afectación 2:

De la Calle 45B a la Calle 49A, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 3A Este

8:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo tanque Pardo

Chapinero

El Paraiso Chapinero

Afectación 1:

De la Diagonal 38 a la Calle 44A, entre la Carrera 4 Este a la Avenida Circunvalar

Afectación 2:

De la Diagonal 38 a la Calle 42, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 4 Este

8:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo tanque El Paraiso

Barrios Unidos

La Castellana

De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Usaquén

Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó

De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Jueves 19 de febrero de 2026

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad

De la Avenida Calle 6 o Avenida Americas a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Tunjuelito

Venecia, Fátima

De la Avenida Calle 45A Sur a la Diagonal 53 Sur, entre la Transversal 30 a la Carrera 51?

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Altamira, la nueva gloria, Santa Rita

De la Calle 39 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 13B Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca

De la Calle 7 a la Calle 13, entre la Avenida Boyacá al Rio Bogotá

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Barrios Unidos

La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI Norte

De la Calle 53 a la Calle 90, entre la Avenida Carrera 30 a la Avenida Carrera 68

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

San Cristóbal

Tanque Quindío:

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.

Tanque Juan Rey:

Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa

Afectación 1:

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este

Afectación 2:

De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Suba

San José de Bavaria

De la Carrera 58 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.