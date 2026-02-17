Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes febrero 17, 2026 -Dólar TRM $3,664.26 (vigente 18 de febrero) -Euro $ 4,336.00 -Bitcoin US$ 67.620,40 Tasa de Interés -DTF: 9,45% -UVR: $ 398,66 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,38 -Petróleo Brent US$ 62,34 -Oro-Compra Banco de la República $ 554.741,97 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá alcanza cifra histórica en construcción de vivienda: Secretaría del Hábitat Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 18 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Denuncian que policía implicado en ataque a Gorgona esta amenazado de muerte Andres Felipe Gama miércoles diciembre 23, 2015 Nacional ONG denuncia 19 asesinatos de defensores de DD.HH en el primer trimestre del año Andres Felipe Gama viernes abril 17, 2015 Nacional Hasta mañana puede inscribirse a los cursos y diplomados en Gestión de TI y Seguridad de la Información Giovanni Alarcón M. miércoles septiembre 19, 2018 Nacional “Talentos para el Empleo» comienza con capacitación a primeros 4 mil becarios Mary Gomez jueves abril 16, 2015