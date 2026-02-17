Bogotá alcanza cifra histórica en construcción de vivienda: Secretaría del Hábitat

Foto: Secretaría del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) informa que Bogotá, mi Ciudad, mi Casa alcanzó en 2025 el nivel más alto de iniciaciones de vivienda en más de dos décadas. De acuerdo con el DANE, durante el último año se iniciaron 49.883 viviendas en la capital, un crecimiento del 11,3 % frente a 2024 y la cifra más alta registrada desde 2001.

“El impacto real está en las familias. Se mide en cada hogar que deja de pagar arriendo. En el niño que crece en un lugar estable. En el patrimonio que empieza a construirse generación tras generación. En un contexto nacional desafiante, Bogotá demuestra que cuando la vivienda social se convierte en prioridad, la ciudad avanza, genera empleo y reduce brechas”, destacó la secretaria Distrital de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

El 61 % de esas viviendas corresponden a Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP). Es decir, vivienda pensada para las familias que más necesitan apoyo para acceder a casa propia.

El impulso también se refleja en las licencias de construcción. En 2025 fueron aprobadas 22.692 nuevas unidades habitacionales, lo que representa un crecimiento del 24 % frente al año anterior.

Vivienda como motor de desarrollo

Detrás de estos resultados está el plan ‘Mi Casa en Bogotá’, la apuesta de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán para convertir la vivienda en motor de reactivación económica y transformación social.

Por cada peso público invertido en vivienda, se generan hasta 2,4 pesos de retorno económico, dinamizando empleo, comercio y cadenas productivas.