    Plantón y accidentes provocan afectación vial: reporte 17 de febrero

    Foto de personas caminando por una estación de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    En la mañana de hoy martes 17 de febrero de 2026, se presenta plantón en la localidad de Usaquén, en la calle 163A con carrera 13B.

    Esta situación puede generar afectación en la calzada de TransMilenio

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 19 de enero de 2026

    Plantón en la en la calle 163A con carrera 13B

    Corte 10:20 a. m.

    ? Se presenta plantón en la localidad de Usaquén, en la calle 163A con carrera 13B, los participantes realizan bloqueos intermitentes de la vía. Grupo guía en el punto.

    ?? Vía alterna: Tomar calle 170

    Accidentes en distintos puntos

    Corte 09:07 a. m.

    ? Calle 26 con carrera 103

    ? A la hora los servicios dual y zonal retoman su operación, cancelamos retornos de la ruta K86

    08:52 a. m.

    ?Por siniestro vial en la Calle 26 con carrera 103, continúa la flota zonal y dual sin paso sentido occidente – oriente, continúan los retornos de la ruta K86 en portal El Dorado.

    Corte: 08:03 a. m.

    ?Por siniestro vial en la Calle 26 con carrera 103, no hay paso sentido occidente – oriente para la flota zonal y dual, realizamos retornos de la ruta K86 en portal El Dorado.

    Corte 7:36 a. m.

    ?Siniestro vial en la localidad de Suba entre bus de servicio especial y motociclista, en la Av. Boyacá con calle 95, sentido norte-sur. ?Se genera afectación de un carril de la calzada.

