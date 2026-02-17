Curso gratuito de Consagración a la Virgen María abre inscripciones para todos los fieles

Radio Santa Fe invita a todos sus lectores y oyentes a participar en el Curso de Consagración a la Virgen María, una iniciativa espiritual que busca acercar a los creyentes al amor maternal de Nuestra Señora. El programa es 100 % online, totalmente gratuito y está diseñado para que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda vivir una experiencia profunda de fe y protección mariana.

Organizadores del curso explican que esta consagración es vista como “una oportunidad que Dios ha preparado para quienes desean entregar su vida al cuidado de la Virgen María”. La formación está estructurada para guiar al participante paso a paso en la comprensión del papel de María en la vida del cristiano y en la experiencia de consagrarse plenamente a ella.

Los interesados pueden inscribirse de manera inmediata a través del siguiente enlace:

https://hotm.art/consagracionalavirgen

Además de la inscripción gratuita, los organizadores invitan a todos a compartir esta oportunidad espiritual con familiares y amigos mediante un enlace de WhatsApp que facilita el envío de invitaciones directas a grupos de contactos:

https://cutt.ly/Invitacioncursoconsagracion

Este curso se ha convertido en una herramienta evangelizadora que crece en popularidad por su acceso simple, su enfoque formativo y su carácter completamente abierto para cualquier creyente, sin importar su edad ni su nivel de conocimiento previo. Desde Radio Santa Fe, respaldamos toda iniciativa que promueva la fe, la oración y la unión de las familias a través de la espiritualidad mariana.

Los organizadores recuerdan que “la Virgen María está esperando a cada participante con los brazos abiertos”, invitando a todos a dar este paso de fe y a vivir una experiencia transformadora.