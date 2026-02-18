Cerradas inscripciones para la ‘Megaferia de Empleo’ de Bogotá por cumplimiento de aforo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Con el propo?sito de garantizar una atencio?n organizada y de calidad a todas las personas inscritas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) informan que en la tarde de este martes 17 de febrero, se efectuó el cierre oficial de inscripciones para la ‘Megaferia de Empleo’, prevista este jueves 19 de febrero de 2026, tras alcanzarse el aforo establecido en los pabellones 5 y 6 de Corferias, donde se realizara? la jornada de empleabilidad ma?s grande de la ciudad.

El ingreso a la ‘Megaferia de Empleo’ sera? por el arco de Corferias. Las personas registradas debera?n presentar el QR de confirmacio?n de la inscripcio?n para entrar a los pabellones habilitados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El ingreso estara? habilitado durante toda la jornada, ya que en esta ocasio?n no se han establecido horarios por franjas. Por ello, se recomienda asistir en cualquier momento del di?a y evitar llegar sobre la hora de cierre.

¿Qué documentos debo llevar?

No olvides llevar tu documento de identidad en físico.

Varias hojas de vida impresas, ya que puedes participar en varios procesos con diferentes empresas.

Si eres extranjero, no olvides llevar del Permiso de Protección Temporal (PPT).

Organizacio?n por sectores econo?micos durante la ‘Megaferia de Enmpleo’

Para facilitar la experiencia de la ciudadani?a, en el pabello?n 6 estara?n ubicadas las ma?s de 160 empresas participantes, organizadas por sectores econo?micos como transporte, turismo y gastronomi?a, construccio?n, financiero, tecnologi?as de la informacio?n y las comunicaciones, salud, servicios, manufactura y logi?stica, industrias creativas, a?reas administrativas y comercio.

Adicionalmente, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá contara? con tres stands de atencio?n especializada: uno exclusivo para personas mayores de 50 an?os, con orientacio?n personalizada y acceso a vacantes dirigidas a esta poblacio?n; otro para personas con discapacidad; y un tercero de informacio?n general.

Las y los asistentes tambie?n encontrara?n paneles informativos con co?digos QR para consultar y ubicar las vacantes disponibles segu?n su perfil y sector de intere?s, eso permitira? ubicarse con facilidad y agilizar su tra?nsito en el espacio.

Durante la ‘Megaferia’, 14 empresas realizara?n preseleccio?n avanzada con entrevistas y pruebas, permitiendo que quienes pasen el primer filtro, avancen un paso ma?s cerca de las etapas finales de contratacio?n. Las otras 147 adelantara?n una preseleccio?n ba?sica y citara?n posteriormente a entrevistas laborales.

La jornada contara? con atencio?n preferencial para personas con condiciones especiales como mujeres embarazadas, cuidadoras (res) con nin?as (os) pequen?os, personas con discapacidad o con movilidad reducida, garantizando un ingreso ma?s a?gil. Adema?s, la Unidad Mo?vil de Empleo brindara? atencio?n preferencial y realizara? el registro en el lugar a quienes cumplan estas condiciones, facilitando su acceso y evitando largas esperas.

Espacios de formacio?n y charlas con expertos

En el pabello?n 5, la ‘Megaferia’ incluira? espacios de orientacio?n en empleabilidad, con talleres pra?cticos sobre co?mo desenvolverse en una entrevista de trabajo, fortalecer el perfil laboral y construir una hoja de vida efectiva. Asimismo, se desarrollara?n cuatro charlas con expertos:

“El talento no tiene edad, tiene contexto”, a cargo de Catalina Santana Castellanos, de 101 Ideas. “Co?mo volverte visible, valioso y elegible”, con Jonathan Correa, de Brive?. “Lo que el mercado laboral espera de ti: tendencias laborales”, con Michelle McGrath, de El Empleo. “Revolucio?n IA: transformando nuestras vidas”, con Roci?o Becerra, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que incluye certificacio?n para los participantes.

Quienes no lograron inscribirse podra?n mantenerse informados sobre pro?ximas convocatorias y jornadas de empleo, a través de Portal Bogotá, ingresando a su sección, Trabajo sí hay en Bogotá, haciendo clic aquí.