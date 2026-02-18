Petro ordena desmontar la «tercerización» en el ICBF: “Esa contratación no es sino de politiqueros, quitándoles la comida a los niños»

-En un encuentro «por la dignificación laboral de las madres comunitarias» realizado este miércoles en el sector de Ciudad Bolívar en el sur oriente de Bogotá, el presidente Gustavo Petro ordenó acabar de inmediato la «tercerización» en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

“Esa contratación no es sino de politiqueros, quitándoles la comida a los niños, literalmente», aseguró el jefe del Estado, advirtiendo que este modelo es una práctica ligada a intereses políticos, el cual debe transformarse para garantizar el cuidado digno de la niñez en el país.

El mandatario consideró que esta práctica afecta los recursos destinados a proteger la niñez y a dignificar el trabajo de las madres comunitarias, además de que facilita la comisión de abusos contra las niñas y los niños, ante lo cual solicitó la intervención del Ministerio del Trabajo y de las entidades relacionadas con el tema.

“Que el ICBF deje de tercerizar», recalcó el mandatario, al explicar que la contratación intermediada ha generado distorsiones en el uso de los recursos públicos. “Tercerizar significa que se roban los recursos, así de simple, más en unas partes que en otras», sostuvo.

El jefe de Estado recordó que varios de los casos graves sobre abusos contra niños y niñas, conocidos públicamente, han tenido relación con instituciones tercerizadas.

“Muestran detrás, cuando se hace la investigación real, que el instituto donde sucedió el hecho, el crimen, estaba tercerizado», dijo al pedir que la información sobre dichos abusos sea siempre visibilizada.

El presidente Petro reiteró su orden directa para desmontar a la mayor brevedad este esquema de contratación:

“Hemos dado un pasito, pero necesitamos avanzar más. Me gustaría que no fueran 2.300, sino 5.000 o 10.000 madres comunitarias oficializadas”, afirmó el Presidente @PetroGustavo en el Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias en Ciudad Bolívar. El… pic.twitter.com/uynsEc4aTZ — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) February 18, 2026

Finalmente, el presidente reiteró que el objetivo del Gobierno del Cambio es avanzar hacia la formalización laboral de las madres comunitarias, convirtiéndolas en empleadas públicas y fortaleciendo lo que llamó “la primera línea de la vida en Colombia».

Durante el evento en Ciudad Bolívar, se oficializó la creación de 2.353 cargos en la planta del ICBF para iniciar la formalización laboral de igual número de madres comunitarias.

Empieza la laborización de las madres comunitarias. Dos mil trescientas madres comunitarias se transforman hoy en empleadas públicas pic.twitter.com/ohNeaLDYD1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 18, 2026

El Ministerio del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que dicha formalización garantiza contrato formal, prestaciones sociales y seguridad social integral, con ingreso base de al menos un salario mínimo, es decir que el trabajo del cuidado de la niñez se convierte en empleo público con derechos reales.

Sanguino anunció que para el 2029, entre 40 mil y 60 mil madres comunitarias en todo el territorio nacional serán vinculadas y formalizadas como trabajadoras oficiales del Estado, gracias a la Reforma Laboral.