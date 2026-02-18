Colombia, el cuarto país más visitado por los turistas en Latinoamérica

–ONU Turismo, la organización de Naciones Unidas encargada de promocionar el turismo publicó el ranking de los países más visitados por los turistas internacionales en 2025. De acuerdo con el informe, los viajeros internacionales han premiado con un aumento de sus visitas de un 7 % a Sudamérica y de un 5 % a Centroamérica, mientras que México continúa imbatible en la región, alzándose como el primer receptor de turistas con 45 millones de llegadas.

En segundo lugar se encuentra la República Dominicana, con 11,6 millones de visitantes, seguida, en este orden, por Brasil (9,3 millones), Colombia (6,5 millones), Chile (5,4 millones), Argentina (5,3 millones), Perú (4,1 millones), Guatemala (3,3 millones), Costa Rica (2,9 millones) y Panamá (2,6 millones).

ONU Turismo señala que algunos destinos del Caribe se vieron afectados por el huracán Melissa, lo que hizo que la subregión no experimentara crecimiento en este rubro, si bien mantuvo las cifras del ejercicio anterior.

Brasil, a pesar de ostentar la tercera posición en la región, destaca a nivel global por su espectacular crecimiento de dos dígitos en la llegada de turistas internacionales, que han subido en tan solo un año un 37 %.

El organismo internacional prevé que este año el turismo crecerá de nuevo, entre un 3 y un 4 %, siempre que las circunstancias económicas se mantengan estables. (Información RT).