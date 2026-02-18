–Las negociaciones trilaterales de este miércoles entre Rusia y Ucrania , mediadas por Estados Unidos, concluyeron en Ginebra al cabo de unas dos horas, anunció este miércoles el negociador ruso Vladimir Mendkinski.

«Como ustedes saben, las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas. Han sido difíciles, pero sustanciales», dijo Medinski a la prensa rusa al término de las consultas en la ciudad suiza, según la agencia TASS.

La delegación rusa abandonó el hotel donde han tenido lugar las reuniones, en las que el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, actuaron como mediadores.

En la víspera, Ucrania confirmó que se abordaron los aspectos políticos y militares de este conflicto, además de cuestiones humanitarias.

Según la agencia rusa RIA Novosti, Medinski dijo a los medios de su país que una próxima reunión se realizará «pronto».

Poco antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó desde Kiev a Rusia de obstaculizar el progreso de las negociaciones de paz durante los contactos en Ginebra y expresó su esperanza en que se lograría un nuevo intercambio de prisioneros y de civiles cautivos.

Confirmando lo señalado por el jefe negociador ruso, Zelenski señaló que estas reuniones «fueron en efecto complicadas» y sostuvo que Moscú demoraba resultados que podrían haber hecho que estas negociaciones estuvieran ya en su fase final.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, dijo hoy, por su parte, haber visto «avances» en las negociaciones sobre el fin del conflicto. «Es un trabajo complejo, que requiere un alineamiento entre todas las partes y tiempo suficiente. Hay avances pero en este momento no pueden divulgarse detalles», dijo a la prensa.

«Ucrania sigue siendo constructiva. El objetivo supremo no cambia: una paz justa y duradera», agregó.

El líder de la delegación rusa, Vladímir Medinski, ofreció a la prensa el balance sobre las negociaciones trilaterales con EE.UU. y Ucrania que se han celebrado en la ciudad suiza de Ginebra.

Medinski calificó las negociaciones de «difíciles, pero eficientes». Agregó que próximamente se celebrará una nueva ronda del diálogo dedicado a la resolución del conflicto ucraniano.

La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de dos horas. Además, Medinski anunció que después de las negociaciones trilaterales y antes de partir hacia el aeropuerto mantuvo una reunión a puerta cerrada de dos horas con la parte ucraniana.

El primer día de conversaciones tuvo lugar el martes. Las consultas duraron aproximadamente seis horas y se celebraron tanto en formato bilateral: ruso-estadounidense y ruso-ucraniano, como trilateral, con la participación de los representantes de Washington, recogen medios.

La delegación rusa estuvo encabezada esta vez por el asesor presidencial, Vladímir Medinski, que no participó en las negociaciones en Abu Dabi ya que la discusión allí se centró en cuestiones de seguridad, informó el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov.

Además, participaron el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor General, Ígor Kostiukov. En el equipo ruso también estuvo presente Elena Podobreyévskaya, jefa adjunta de la Dirección Presidencial de Política Estatal en el Ámbito Humanitario.

Los días 23 y 24 de enero, tuvo lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la primera ronda de contactos trilaterales entre Rusia, EE.UU. y Ucrania.

Las delegaciones volvieron a reunirse por segunda vez los días 4 y 5 de febrero en la misma ciudad. Desde Moscú calificaron el diálogo en la segunda ronda como «constructivo y, al mismo tiempo, muy complejo». Además, recordaron que «las puertas para una solución pacífica están abiertas». Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó las conversaciones de «muy, muy buenas».

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha subrayado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. Indicó que, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

(Información DW y RT).