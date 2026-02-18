Registraduría: 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso el 8 de marzo

–Un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.

En Colombia, 40.036.238 ciudadanos (20.553.062 mujeres y 19.483.176 hombres) podrán sufragar en 123.314 mesas de votación, que se instalarán en 13.493 puestos: 6.011 en el área urbana y 7.482 en el área rural.

Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones.

En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) están habilitadas para votar en 1.945 mesas (el 8 de marzo) y 1.387 (del 2 al 7 de marzo), distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones legislativas de 2026: