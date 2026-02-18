Delcy Rodríguez anuncia reunión con Gustavo Petro

–A través de una breve nota en su canal de Telegram, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que se reunirá con el jefe del Estado de Colombia, Gustavo Petro, para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países.

El encuentro, que aún no tiene una fecha, se definió en una conversación telefónica que sostuvo en las últimas horas con el mandatario colombiano.

«Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos», precisó en su nota Delcy Rodríguez.