Conozca los mitos y realidades de donar sangre en medio de alerta en Bogotá

Foto: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología Innovación en Salud

Durante esta temporada, las reservas de sangre en Bogotá caen cerca de 25 %, mientras aumenta la demanda por cirugías, urgencias y tratamientos de enfermedades crónicas, encendiendo la alerta hospitalaria. Ante este panorama, Patricia Forero Matiz, directora del Banco de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, explicó en entrevista los requisitos y mitos sobre la donación, estado de las reservas y más.

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, donar sangre es un acto solidario y seguro que fortalece la atención hospitalaria y salva vidas!

Portal Bogotá: Bogotá está en alerta por bajas reservas de sangre. ¿Cuál es la situación actual y por qué es urgente que más ciudadanos donen en este momento?

Patricia Forero: Durante esta época del año se presenta una disminución aproximada del 25 % en la donación de sangre, principalmente porque muchos donantes potenciales se encuentran en periodos de vacaciones y festividades. Además, después de visitar zonas endémicas aumentan los diferimientos en los bancos de sangre. Sin embargo, de manera simultánea se incrementan las solicitudes en los servicios de transfusión de los hospitales para atender cirugías, urgencias y pacientes con enfermedades crónicas que requieren componentes sanguíneos. Por eso es urgente que más ciudadanos se acerquen a donar y ayuden a mantener niveles adecuados en las reservas que permiten salvar vidas.

P.B: Muchas personas quieren ayudar, pero existen miedos y desinformación. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que están frenando la donación?

P. F: Uno de los mitos más frecuentes es creer que al donar sangre se puede adquirir alguna enfermedad o infección, lo cual es totalmente falso. Todos los insumos utilizados en el proceso son estériles, desechables y de uso único, lo que garantiza la seguridad del donante. Otro mito común es pensar que donar sangre hace subir de peso. Esto tampoco es cierto. Después de la donación solo se recomienda aumentar la ingesta de líquidos para recuperar el volumen extraído, pero no es necesario incrementar el consumo de alimentos, por lo que no existe relación entre donar sangre y el aumento de peso.

P.B: ¿Las personas con tatuajes o piercings pueden donar sangre? ¿Deben esperar algún tiempo?

P.F: Sí, las personas con tatuajes, piercings o que se hayan realizado procedimientos con agujas como acupuntura pueden donar sangre. Sin embargo, deben esperar seis meses después de haberse realizado el procedimiento para poder hacerlo. Este tiempo permite reducir riesgos y garantizar la seguridad tanto del donante como de la sangre recolectada.

P.B: ¿Los procedimientos estéticos o cirugías recientes afectan la posibilidad de donar?

P.F: Sí, los procedimientos estéticos o cirugías recientes pueden afectar temporalmente la posibilidad de donar sangre. El tiempo de espera depende del tipo de intervención realizada y del estado de recuperación de la persona. Por eso, cada caso es evaluado de manera individual durante la entrevista previa a la donación, que realiza un profesional de la salud en el banco de sangre, con el fin de garantizar la seguridad del donante y de los pacientes que recibirán los componentes sanguíneos.

P.B: Algunos creen que donar sangre debilita el cuerpo o puede afectar la salud. ¿Qué tan cierto es esto?

P.F: Esto es un mito. Donar sangre no debilita el cuerpo ni afecta la salud de una persona que se encuentra en buenas condiciones. El organismo tiene la capacidad de reponer el volumen de sangre extraído. Además, antes de cada donación se realiza una entrevista y un examen físico por parte de un profesional de la salud, lo que permite verificar que el donante esté apto y minimizar cualquier riesgo.

P.B: Si una persona tuvo gripa, está tomando medicamentos o tiene alguna condición médica leve, ¿puede donar o debe esperar?

P.F: En el caso de haber tenido gripa, la persona puede donar sangre 15 días después de su recuperación. Si ha tomado medicamentos como antibióticos o antiparasitarios, también debe esperar 15 días tras finalizar el tratamiento. En cuanto a condiciones médicas leves, cada caso es evaluado de manera individual durante la entrevista previa a la donación. Es fundamental que el donante responda con total sinceridad, ya que el profesional de la salud determinará si puede donar o si requiere un diferimiento temporal.

P.B: En el caso de las mujeres, ¿pueden donar durante el periodo menstrual? ¿Y cuánto tiempo deben esperar después de un embarazo o lactancia?

P.F: Sí, las mujeres pueden donar sangre durante el periodo menstrual, siempre y cuando se encuentren en buen estado de salud. La menstruación no es un impedimento para donar. En cuanto al embarazo y la lactancia, se recomienda esperar seis meses después del parto o de finalizar la lactancia antes de realizar una donación. Este tiempo permite garantizar la recuperación adecuada de la mujer y la seguridad del proceso.

P.B: ¿Cuáles son los requisitos básicos de edad, peso y estado de salud para ser donante?

P.B: Entre los requisitos generales está tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, no haberse realizado tatuajes, piercings, acupuntura u otros procedimientos con agujas en los últimos seis meses, ni haber presentado gripa en los últimos 15 días. A estos criterios se suman otras condiciones relacionadas con cirugías o enfermedades que pueden generar un diferimiento temporal, por lo que cada caso es evaluado por el equipo de salud antes de la donación.

P.B: Finalmente, ¿dónde pueden acercarse los ciudadanos a donar y cómo pueden consultar los puntos o jornadas disponibles en la ciudad?

P.F: Los ciudadanos pueden acercarse al Banco Distrital de Sangre, ubicado en la carrera 32 No. 12-81, sede de la Secretaría Distrital de Salud, donde la atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los fines de semana de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Además, se realizan jornadas extramurales todos los días del año en diferentes puntos de Bogotá. Los horarios y ubicaciones pueden consultarse en la página web oficial del banco de sangre. Donar sangre es un acto solidario, seguro y voluntario que puede salvar miles de vidas. Hoy hay personas hospitalizadas que necesitan este gesto para continuar un tratamiento, superar una cirugía o enfrentar una urgencia médica. La invitación es a informarse, perder el miedo y convertirse en donantes habituales. Gracias a tu donación, late otro corazón.

En un momento en que las reservas requieren del compromiso ciudadano, la invitación es a informarse y acudir a los puntos habilitados para donar.

Mantener niveles adecuados de sangre es una tarea colectiva que permite responder a cirugías, urgencias y tratamientos permanentes en los hospitales de Bogotá, donde cada donación puede marcar la diferencia.