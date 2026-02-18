Estamos pensando en los pacientes: alcalde Galán en la apertura del SER Hospital de Usme

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Con el compromiso de fortalecer la red pública hospitalaria y garantizar el acceso oportuno a servicios de salud con calidad, el Distrito inició la entrega gradual del nuevo Servicio Resolutivo – SER Hospital de Usme, el primero en la localidad y uno de los proyectos de infraestructura en salud más importantes para Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

“Podemos decir que el Hospital de Usme abrió sus puertas con unos servicios iniciales que son resolutivos y que van a permitir que la población de Usme y de todo el entorno tengan acceso rápido, por una parte, y también cercano al sistema de salud; ¡estamos pensado en los pacientes! Nuestra labor de todo lo que hacemos es pensando en cómo le garantizamos el acceso a la salud a los pacientes, cómo eliminamos barreras y cómo logramos que un paciente que requiere de una consulta, de un examen, de una atención, la tenga y la tenga rápido, cómo logramos que un paciente que requiere medicamentos, acceda a ellos”, indicó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

La puesta en funcionamiento se realizará de manera organizada y técnica, priorizando la seguridad de los pacientes, la habilitación adecuada de los servicios y la preparación integral del talento humano.

“La entrega progresiva del hospital garantiza que cada etapa cumpla plenamente con los requisitos normativos y asistenciales. Estamos entregando a la comunidad una institución moderna, fortalecida y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras en salud”, aseguró Gerson Bermont, secretario de Salud.

Este proyecto transformará significativamente la oferta de servicios de salud en el sur de Bogotá, beneficiando directamente a los habitantes de las localidades de Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Ciudad Bolívar. Asimismo, tendrá un impacto regional al ampliar la cobertura para población proveniente de municipios de Cundinamarca y Meta, entre otros departamentos, lo que permitirá beneficiar a más de un millón de personas.

Servicios especializados disponibles

En esta primera etapa, el hospital iniciará la prestación de servicios de consulta externa con las siguientes especialidades, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

Cardiología

Urología

Gastroenterología

Ortopedia y traumatología

Cirugía general

Pediatría

Ginecología y obstetricia

Medicina familiar

Medicina general

Enfermería

Toma de citología cervicouterina (CCU)

Podrán acceder a estos servicios los usuarios afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado asignados a la Subred Sur, así como la población priorizada y los habitantes de la localidad de Usme, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el sistema de salud y la red integrada de servicios.

Cronograma de apertura

En abril entrará en operación el servicio de urgencias para la atención de la comunidad. Durante ese mismo mes, se pondrán en marcha los servicios de hospitalización e imágenes diagnósticas, ampliando de manera significativa la capacidad de respuesta de la institución.

Para junio se proyecta la operación total de los servicios asistenciales, incluidas las unidades de cuidados intensivos y los servicios quirúrgicos. Con ello, en el mes de julio, el hospital contará con la totalidad de sus áreas en funcionamiento y se consolidará como un nuevo referente de la red pública hospitalaria, acercando la atención especializada a territorios que, históricamente, han enfrentado mayores barreras de acceso.

La entrada en funcionamiento del hospital permitirá reducir los tiempos de espera de citas y desplazamiento de los usuarios, fortalecer la atención de urgencias, ampliar la capacidad resolutiva y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud, en coherencia con el Modelo de Salud MAS Bienestar, que pone a las personas en el centro y acerca los servicios a los territorios.