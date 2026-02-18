Iniciaron obras de mejoramiento de vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) inició las obras de mejoramiento de vivienda en 19 hogares del barrio Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar. Estas obras se realizarán durante las próximas semanas en el marco del programa ‘Mejora tu Casa’ del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, sin que las familias deban retirarse de las viviendas.

Durante la jornada, la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco visitó cada una de las viviendas, en donde entregó su resolución de asignación de subsidio, de manera personal, a las familias Moreno Sánchez, Triana Pira y Delgado Garay. Estas tres hacen parte de las 19 familias a las que se les hará su mejoramiento de vivienda durante las próximas semanas.

A diferencia de procesos de mejoramiento realizados en el pasado, las familias seguirán residiendo en sus viviendas mientras se adelantan las obras.

Inicio de los mejoramientos: momento clave del proceso

Durante esta Administración distrital, el programa ‘Mejora tu Casa’ implementó un nuevo modelo para la postulación de los hogares que desean el mejoramiento y la elección de los contratistas que están realizando las obras.

El primer paso de este modelo consiste en unas jornadas de socialización y convocatoria, en las que la Secretaría Distrital del Hábitat informa a la ciudadanía sobre el proceso y recibe los documentos de los hogares que desean postularse.

Surtida esta etapa y revisados los documentos de las familias postulantes, se realiza la Feria de Mejoramiento de Vivienda, en la que las familias que cumplen los requisitos conocen a los diferentes contratistas habilitados para hacer los mejoramientos y eligen el que mejores condiciones les ofrece.

Finalmente, y tras la validación de requisitos, la entidad expide la resolución de asignación de subsidio a la familia beneficiada. Con este documento se da el parte para el inicio de las obras. En el caso de las 19 familias beneficiadas en Arborizadora Alta, se estima que las obras duren entre dos y tres semanas.

¿Cómo acceder al programa?

Las personas interesadas en acceder al subsidio ‘Mejora tu Casa’ deben estar atentas a las convocatorias que la entidad hace por medio de su página web y redes sociales. Allí se publica la información de las zonas a visitar y las etapas del proceso.

Los requisitos para acceder al programa son: