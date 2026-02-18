IDEAM: Intensas lluvias continuarán en el territorio Nacional; en alerta roja vastas regiones por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos

–El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, pronostica que durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia.

Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en el área marítima del litoral Caribe sur y Pacífico colombiano norte. Como también, en amplios sectores departamentales al sur de Cesar, Bolívar y Córdoba, norte y oriente de Chocó, Valle del Cauca y Tolima, centro y occidente de Cauca y Nariño, norte de Norte de Santander, oriente y suroccidente de Santander, norte y occidente de Antioquia y Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, centro y occidente de Cundinamarca, norte y suroccidente de Meta y Guaviare y al oriente de Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Lluvias de menor intensidad se prevén en sectores departamentales intermedios citados anteriormente. Como también, en áreas al sur de La Guajira, nororiente y sur de Magdalena y Sucre, occidente de Atlántico, norte y sur de Huila y al occidente y oriente de Arauca y Casanare.

Correspondientemente, acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Durante las últimas horas sobre el territorio nacional se ha presentado abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad. Especialmente, en sectores de las regiones Caribe, Andina y Amazonia.

Las lluvias de mayor intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas se han presentado en el área marítima del litoral Caribe sur. Como también, en áreas departamentales al sur de Cesar y Bolívar, noroccidente de Córdoba, norte de Chocó,

noroccidente de Santander, noroccidente y oriente de Antioquia, norte y oriente de Tolima, suroccidente de Cundinamarca, suroriente de Vichada y al nororiente y sur de Guainía y Vaupés. Lluvias de menor intensidad se han registrado en áreas intermedias de los departamentos citados anteriormente. Como también, en sectores al nororiente y sur de Magdalena, oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, norte de Boyacá, noroccidente de Arauca y Casanare, norte y oriente de Meta, sur de Guaviare, oriente de Caquetá y al norte de Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Las lluvias más intensas se han concentrado en varios municipios de los departamentos de Sucre, Meta, Casanare, Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Chocó El valor más alto de precipitación acumulada en un periodo de 24 horas se reportó en el municipio de Tolú Viejo, en el departamento de Sucre, con 69,0 milímetros de precipitación.

Alerta Roja

Por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato – Darién, Caribe – Litoral, Sinú, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Patía, Tapaje – Dagua – Directos, San Juan, Baudó – Directos Pacifico.

Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

Alerta Naranja

Por moderada probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato – Darién, Caribe – Guajira, Catatumbo, Alto Magdalena, Saldaña, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Nechí, Cesar, Bajo Magdalena, Guaviare, Meta, Arauca, Caquetá, Mira, Patía, Tapaje – Dagua -Directos, San Juan, Pacífico- Directos.

Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de

Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Por viento y oleaje en el mar Caribe central.