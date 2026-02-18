Contundentes golpes asesta la Policía a mafias del narcotráfico: 5.2 toneladas de marihuana caen en Antioquia y capturan a 5 integrantes de redes en Santander y Bolívar

–Un furgón con 5.2 toneladas de marihuana, proveniente del Cauca, fue interceptado por la Policía Nacional en inmediaciones de su destino, la ciudad de Medellín, en Antioquia, informó el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución.

El automotor, que portaba placas falsas, había sido hurtado el 21 de enero de 2016 en el municipio caucano de Miranda.

Este resultado operacional evita que miles de dosis lleguen a las calles, debilitando las economías ilícitas que financian el crimen organizado, destacó el general Rincón Zambrano.

¡?????????? ?.? ????????? ?? ????????? ?? ?????????: ??????????? ????? ? ??? ??????Í?? ??Í?????! La @PoliciaColombia INCAUTÓ 5.2 TONELADAS DE MARIHUANA que provenían del Cauca y tenían como destino la… pic.twitter.com/EWEEe9t89Z — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 18, 2026

De otro lado, en Bucaramanga, la capital de Santander, la Policia en coordinación con Ameripol y la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Caracas (Venezuela), ???????? ? ??? ??????????? ?? ??? ??? ????????????? ?? ????????????? ? ?????? ?? ??????? vinculados al Eln y responsables de dinamizar las rutas de cocaína hacia EE. UU. y Europa.

Los capturados son alias ‘César’, articulador criminal en zona fronteriza y principal dinamizador del envío internacional de cocaína y alias ‘Katy’, solicitada en extradición por blanqueo de capitales, lideraba el músculo financiero de la organización.

¡????? ????????? ?? ????????????? ?????????????! En Bucaramanga, la @PoliciaColombia en coordinación con @AmeripolOrg y la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ en Caracas (Venezuela), ???????? ? ??? ???????????… pic.twitter.com/HXLMaQlzm2 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 18, 2026

Igualmente, en una operación articulada a través del Gaula de la Policia, mediante diligencia de registro y allanamiento en el municipio de San Jacinto, ubicado en la región de los Montes de María, al sur del departamento de Bolívar, fueron capturados alias ‘el diablo’, ‘el chino’ y ‘la crespa’, presuntos integrantes de la estructura criminal del llamado ejercito gaitanista del clan del golfo, por los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

Alias ‘el diablo’ sería el coordinador financiero y de estupefacientes de esta estructura en la zona. Información de inteligencia indica que su residencia era utilizada como punto de almacenamiento temporal de armamento, presuntamente vinculado a acciones de extorsión y homicidios.