Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el miércoles febrero 18, 2026

-Dólar TRM $3,669.21 (vigente 19 de febrero)
-Euro $ 4.334,98
-Bitcoin US$ 66.487,60

Tasa de Interés
-DTF: 9,45%
-UVR: $ 398,83
-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,25
-Petróleo Brent US$ 65,28
-Oro-Compra Banco de la República $ 544.084,91