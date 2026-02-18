    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,669.21 (vigente 19 de febrero)
    -Euro $ 4.334,98
    -Bitcoin US$ 66.487,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,45%
    -UVR: $ 398,83
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,25
    -Petróleo Brent US$ 65,28
    -Oro-Compra Banco de la República $ 544.084,91

