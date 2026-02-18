-Dólar TRM $3,669.21 (vigente 19 de febrero)

-Euro $ 4.334,98

-Bitcoin US$ 66.487,60

Tasa de Interés

-DTF: 9,45%

-UVR: $ 398,83

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,25

-Petróleo Brent US$ 65,28

-Oro-Compra Banco de la República $ 544.084,91