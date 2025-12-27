    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 27 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca, y chances que jugaron este sábado 27 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Baloto 05 – 17 – 18 – 32 – 41- Superbalota 06
    Baloto Revancha 04 – 15 – 22 – 35 – 41 – Superbalota 03

    Boyacá 0152 – Serie 209 – La 5ta 9
    Cauca 4029 – Serie 117 – La 5ta 7

    Dorado
    Mañana 3597 – La 5ta 4 – Tarde 9411 – La 5ta 0 – Noche 4974 – La 5ta 6

    Culona
    Día 8107 – Noche 4945

    Astro Sol
    5065 – Signo Leo

    Astro Luna
    4043 – Signo Libra

    Pijao de Oro
    2555 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 0714 – La 5ta 8 – Noche 3098

    Paisa Lotto
    8168 – La 5ta 5

    Chontico
    Día 9927 – La 5ta 2 – Noche 7875 – La 5ta 5

    Cafeterito
    Tarde 8122 – La 5ta 9 – Noche 7014 – La 5ta 3

    Sinuano
    Día 3679 – La 5ta 8 – Noche 8669 – La 5ta 4

    Cash Three
    Día 452 – Noche 985

    Play Four
    Día 0001 – Noche 0033

    Samán
    Día 5332

    Caribeña
    Día 9111 – La 5ta 9 – Noche 7332 – La 5ta 9

    Motilón
    Tarde 6828 – La 5ta 2 – Noche 2529 – La 5ta 5

    Fantástica
    Día 0797 – La 5ta 0 – Noche 0608 – La 5ta 7

    Antioqueñita
    Día 5168 – La 5ta 6 – Tarde 9210 – La 5ta 3

    Win 4
    2919

    Evening
    8506

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

