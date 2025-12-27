Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 27 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca, y chances que jugaron este sábado 27 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Baloto 05 – 17 – 18 – 32 – 41- Superbalota 06
Baloto Revancha 04 – 15 – 22 – 35 – 41 – Superbalota 03
Boyacá 0152 – Serie 209 – La 5ta 9
Cauca 4029 – Serie 117 – La 5ta 7
Dorado
Mañana 3597 – La 5ta 4 – Tarde 9411 – La 5ta 0 – Noche 4974 – La 5ta 6
Culona
Día 8107 – Noche 4945
Astro Sol
5065 – Signo Leo
Astro Luna
4043 – Signo Libra
Pijao de Oro
2555 – La 5ta 3
Paisita
Día 0714 – La 5ta 8 – Noche 3098
Paisa Lotto
8168 – La 5ta 5
Chontico
Día 9927 – La 5ta 2 – Noche 7875 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 8122 – La 5ta 9 – Noche 7014 – La 5ta 3
Sinuano
Día 3679 – La 5ta 8 – Noche 8669 – La 5ta 4
Cash Three
Día 452 – Noche 985
Play Four
Día 0001 – Noche 0033
Samán
Día 5332
Caribeña
Día 9111 – La 5ta 9 – Noche 7332 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 6828 – La 5ta 2 – Noche 2529 – La 5ta 5
Fantástica
Día 0797 – La 5ta 0 – Noche 0608 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 5168 – La 5ta 6 – Tarde 9210 – La 5ta 3
Win 4
2919
Evening
8506