    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 18 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 18 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2051 – La 5ta 2 – Tarde 2148 – La 5ta 3

    Culona
    Día 6889 – Noche

    Astro Sol
    1395- Signo Piscis

    Pijao de Oro
    1279 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 6536 – La 5ta 2 – Noche

    Chontico
    Día 1919 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8388 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 7265 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 716 – Noche

    Play Four
    Día 8821 – Noche

    Samán
    Día 9415

    Caribeña
    Día 2489 – La 5ta 3 – Noche

    Motilón
    Tarde 9214 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 9097 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7708 – La 5ta 4 – Tarde 8167 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
