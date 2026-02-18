Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 18 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 18 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2051 – La 5ta 2 – Tarde 2148 – La 5ta 3
Culona
Día 6889 – Noche
Astro Sol
1395- Signo Piscis
Pijao de Oro
1279 – La 5ta 2
Paisita
Día 6536 – La 5ta 2 – Noche
Chontico
Día 1919 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 8388 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 7265 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 716 – Noche
Play Four
Día 8821 – Noche
Samán
Día 9415
Caribeña
Día 2489 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 9214 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 9097 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 7708 – La 5ta 4 – Tarde 8167 – La 5ta 1