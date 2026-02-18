Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental: Estudio

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

El «Estudio Salud Mental de las Mujeres en Bogotá: Diagnóstico de Factores de Riesgo y Protectores», presentado por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), revela que el bienestar emocional de las ciudadanas está profundamente condicionado por las inequidades de género. El informe detalla cómo la identidad de género, la «pobreza de tiempo» y los roles impuestos incrementan las probabilidades de sufrir ansiedad, depresión y conductas suicidas en la capital.

La investigación advierte que ser mujer en la capital constituye, en sí mismo, un factor de riesgo debido a una estructura social que impone cargas desproporcionadas de trabajo no remunerado y roles culturales que perpetúan situaciones de afectividad negativa.

Uno de los hallazgos más contundentes es la relación entre la salud mental y la «pobreza de tiempo». En Bogotá, las mujeres dedican, al día, más tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidado; en promedio, dedican 2 horas y 35 minutos más que ellos. Esto reduce drásticamente sus espacios de descanso y participación en actividades de bienestar.

Esta sobrecarga se traduce en una mayor prevalencia de síntomas de ansiedad. De hecho, las mujeres presentan un 58 % más de probabilidades de padecer este trastorno en comparación con los hombres. Incluso quienes manifiestan «satisfacción» por cumplir con las labores del hogar presentan un 56 % más de riesgo de ansiedad, lo que sugiere un estrés crónico derivado de la presión social por ser «funcionales» bajo los estándares tradicionales.

El panorama para las mujeres cabeza de hogar y las poblaciones diversas es igualmente crítico. Las mujeres que encabezan sus familias y conviven con más miembros presentan un 59 % más de probabilidades de sufrir depresión, una situación exacerbada por la vigilancia social sobre su maternidad y la falta de redes de apoyo efectivas.

Por su parte, las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) enfrentan un 69 % más de riesgo de depresión y un 61 % más de conducta suicida. Estas cifras están ligadas a altos niveles de insatisfacción con sus redes familiares y a la exposición recurrente a la discriminación, lo que subraya la importancia de fortalecer apoyos sociales que trasciendan el ámbito familiar tradicional.

Finalmente, el estudio identifica factores protectores que pueden mitigar estos riesgos. Por ejemplo, contar con redes de apoyo sólidas y mantener una percepción positiva de la propia salud mental reduce la probabilidad de depresión hasta en un 43%.

Ante esta realidad, la Secretaría Distrital de la Mujer enfatiza la necesidad de políticas integrales como el Sistema Distrital del Cuidado, diseñado para redistribuir las cargas de cuidado, y la Ruta Única de Atención (RUA), que busca romper los ciclos de violencia que también vulneran el bienestar mental de las mujeres bogotanas.

El informe completo puede consultarse en la página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), entrando a este enlace: https://omeg.sdmujer.gov.co/