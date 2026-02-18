Operativo en Santa Fe dejó seis establecimientos cerrados e incautación de más de 60 botellas de licor adulterado

Foto: Alcaldía local de Los Mártires.

En una ‘megatoma’ de seguridad, la Alcaldía Local de Los Mártires en coordinación con otras entidades del Distrito y la Policía de Bogotá adelantó acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos de comercio en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital, que dejó seis locales cerrados y el decomiso de 60 botellas de licor adulterado.

Entre controles, incautaciones y acciones preventivas, la Administración distrital adelantó las acciones durante la noche del sábado 14 de febrero de 2026, con el propósito de fortalecer la seguridad, la convivencia y la protección de la ciudadanía. La ‘megatoma’ se desarrolló en el marco de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), reafirmando el compromiso institucional con el orden y el cumplimiento de la normativa en Bogotá.

Resultados del operativo

Durante la jornada se obtuvieron los siguientes resultados:

Una persona trasladada al Centro de Protección por porte de un arma blanca.

Nueve establecimientos visitados.

Seis establecimientos suspendidos con medidas correctivas en el marco de la Ley 1801 de 2016.

Una medida de clausura por incumplimientos en normas sanitarias.

35 botellas de licor adulterado y 35 latas de aperitivos sin rotulación ni registro INVIMA incautadas. Estos productos fueron desnaturalizados mediante el vaciamiento del contenido en recipientes dispuestos para tal fin y la destrucción de los envases, con el objetivo de retirarlos definitivamente de circulación y evitar su reutilización.

180 registros a personas, realizados como controles preventivos para verificación de antecedentes y detección de posibles conductas asociadas al tráfico de estupefacientes.

Dos sensibilizaciones sobre la ruta de atención frente a la trata de personas.

El alcalde Local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, señaló: “Las acciones a desarrollar se harán en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016 y tienen como finalidad garantizar la seguridad, salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y asegurar el uso adecuado de los espacios comunes”.

Por su parte, Camila Cortés Daza, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), afirmó: “Realizamos operativos simultáneos por instrucción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. El compromiso es seguir trabajando de manera conjunta con todas las entidades distritales para cuidar Bogotá en todas las festividades y así garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”.

Trabajo articulado

El operativo fue realizado por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Los Mártires, junto con:

Policía de Bogotá.

Policía Cívica de Bogotá.

La Décima Tercera Brigada del Ejército.

Personería de Bogotá

Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

Secretaría Disrtrital de Salud (SDS).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Estos operativos no buscan afectar el comercio formal, sino proteger la vida y la tranquilidad de las familias. Cada botella adulterada retirada de circulación representa un riesgo menos para la salud pública, y cada establecimiento que cumple la norma es un aliado en la construcción de una localidad más segura.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) reitera que continuará desarrollando estas acciones con firmeza, respeto y compromiso con la comunidad, fortaleciendo el trabajo articulado para lograr resultados concretos en materia de seguridad y convivencia ciudadana.