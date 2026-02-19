Bogotá abre convocatoria para la ‘Guía Turística destino diverso 2026′

Foto: IDT.

La capital de Colombia reafirma su compromiso con la diversidad como un valor vivo de ciudad. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) abrieron oficialmente la convocatoria pública para la actualización de la ‘Guía Turística Bogotá Destino Diverso 2026’, un instrumento institucional de promoción que visibiliza y fortalece la oferta turística diversa de la capital. ¡Conoce detalles y postula tu iniciativa!

La ‘Guía Bogotá Destino Diverso’ es una herramienta informativa de posicionamiento nacional e internacional que organiza la oferta con enfoque LGBTI y de turismo incluyente, promoviendo entornos seguros, respetuosos de los derechos humanos y alineados con las buenas prácticas sectoriales.

“En Bogotá, la diversidad no es un discurso. Es una experiencia que se vive todos los días. Queremos reconocer y proyectar a quienes hacen posible que nuestra ciudad sea un destino seguro, respetuoso e incluyente”, expresó Angela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

¿Quiénes pueden postularse a la convocatoria?

Podrán participar personas naturales y jurídicas legalmente constituidas en Colombia que desarrollen actividades con enfoque turístico en Bogotá, en las siguientes categorías:

1. Cultura

Propuestas artísticas, creativas y comunitarias que integren la diversidad en su narrativa, programación o enfoque de trabajo.

Se busca identificar festivales y muestras artísticas diversas; teatro, cine, música y danza con enfoque LGBTI; recorridos culturales y experiencias de arte urbano; así como talleres participativos y experiencias creativas que promuevan el diálogo, la expresión y la inclusión.

2. Alojamientos Incluyentes

Establecimientos de hospedaje que implementen políticas explícitas de inclusión y protocolos de atención respetuosa frente a la identidad de género y orientación sexual.

Se priorizan hoteles y otros alojamientos con política formal de no discriminación, personal capacitado en enfoque diferencial y buenas prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social.

3. Establecimientos Gastronómicos

Restaurantes, cafés, gastrobares y experiencias gastronómicas que promuevan entornos seguros e incluyentes para personas LGBTI.

Se espera identificar establecimientos liderados por personas LGBTI, espacios con programación cultural diversa, experiencias gastronómicas temáticas y lugares que cuenten con protocolos de atención respetuosa y libre de discriminación.

4. Vida Nocturna

Bares, clubes, discotecas y establecimientos de entretenimiento nocturno que sean referentes en inclusión, diversidad y seguridad.

Se incluyen discotecas y bares LGBTI, espacios con programación diversa, protocolos de prevención de violencias y medidas claras de seguridad y convivencia.

5. Compras y Diseño

Tiendas, marcas y establecimientos comerciales que promuevan el diseño, la moda, el arte y productos con enfoque diverso.

Se priorizan marcas lideradas por personas LGBTI, tiendas con narrativa inclusiva, espacios de diseño independiente y productos con identidad cultural y diversa.

6. Deporte y Bienestar

Actividades recreativas, deportivas y de bienestar que promuevan entornos respetuosos y diversos.

Se contemplan actividades recreativas dirigidas a visitantes LGBTI, prácticas deportivas inclusivas, experiencias de bienestar y propuestas de aventura.

7. Bodas Igualitarias

Establecimientos y operadores especializados en la planeación, producción y acompañamiento de matrimonios y celebraciones igualitarias, que promuevan entornos seguros, respetuosos y alineados con los derechos de las parejas del mismo sexo y personas con identidades diversas.

Condiciones de la postulación

Los operadores deberán contar con mínimo un año de experiencia y un portafolio de al menos cinco eventos realizados. Se incluyen wedding planners con experiencia en bodas igualitarias, organizadores de ceremonias, lugares de celebración con política explícita de no discriminación, servicios complementarios como fotografía, catering, decoración y música, así como experiencias de “destination wedding” en Bogotá y asesoría jurídica o acompañamiento para trámites civiles cuando aplique.

En el caso específico de bodas igualitarias, los operadores deberán presentar un portafolio mínimo de cinco (5) eventos realizados y contar con al menos un (1) año de experiencia.

Requisitos obligatorios para la postulación

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, entre otros:

Contar con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente.

RUT actualizado a 2026.

Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) expedido dentro de los 30 días anteriores a la postulación.

Certificación de cumplimiento de obligaciones legales y parafiscales.

Portafolio de servicios estructurado y comercializable.

Plan de emergencias aprobado por el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá (cuando aplique).

Suscripción de compromisos en materia de derechos humanos, cumplimiento SAGRILAFT y PTEE, y prevención de la ESCNNA.

Consulta los requisitos detallados en los Términos y Condiciones oficiales en: bogotadestinodiverso.visitbogota.co.

Ten en cuenta que la falta de alguno de los requisitos dará lugar al rechazo automático de la postulación.

Criterios de evaluación

Las postulaciones habilitadas serán evaluadas mediante un sistema de puntuación sobre 100 puntos, distribuidos así:

Pertinencia turística (30 puntos)

Implementación de prácticas inclusivas y enfoque diferencial (35 puntos).

Cumplimiento normativo complementario y buenas prácticas sectoriales (15 puntos).

Aporte al posicionamiento de Bogotá como destino diverso (20 puntos).

El puntaje mínimo para ser elegible será de 80 puntos.

Cronograma

Postulación: 19 de febrero al 19 de marzo de 2026.

Evaluación: 19 de marzo al 19 de abril de 2026.

Notificación de resultados: 20 de abril de 2026.

Las postulaciones deberán realizarse a través del formulario habilitado en bogotadestinodiverso.visitbogota.co.

Información importante

Ten en cuenta que la inclusión en la Guía:

No constituye certificación, acreditación oficial ni relación contractual.

No genera contraprestación económica.

No implica transferencia de derechos patrimoniales de autor.

La decisión de inclusión será técnica y discrecional, a cargo de un comité evaluador conformado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Bogotá, un destino que vive la diversidad

La ‘Guía Bogotá Destino Diverso’ 2026 hace parte de la estrategia de posicionamiento de ciudad que proyecta a Bogotá como un destino diverso, cultural, creativo e incluyente a nivel nacional e internacional.