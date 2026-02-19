En Kennedy se han recuperado más de 22 mil metros cuadrados de espacio público afectados por residuos

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

A través del equipo de Inspección, Vigilancia y Control de Ambiente, La Alcaldía Local de Kennedy, continúa consolidando una estrategia integral para el manejo adecuado de residuos y la recuperación de espacios afectados por arrojo clandestino, cambuches y puntos críticos en la localidad.

Durante la vigencia 2025 y lo corrido del 2026, se han alcanzado importantes resultados que reflejan el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la comunidad:

Puntos críticos atendidos: 18 Actividades de pedagogía en puntos críticos de residuos: 24 Bodegas de reciclaje intervenidas: 564 Cambuches atendidos: 253 Controles por arrojo de residuos y/o puntos críticos: 122 Atención a humedales: 19 Atención a ríos y canales: 22 Aceites usados y sustancias químicas en espacio público: 19 Recolección y control de arrojo de llantas: 12 operativos – 1.120 llantas recogidas Actividades de “caza infractores”: 8 Total de espacio público intervenido: 22.500 m² Total residuos domiciliarios, voluminosos y RCD recolectados (a través del operador de la UAESP): 820 toneladas Total de intervenciones: 1.234

“En Bogotá, por instrucciones del Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hemos querido que el espacio público se vea más limpio. Por eso desde la Alcaldía Local de Kennedy, junto con el operador de basuras y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), hemos intervenido más de 22.000 Mtr2 de espacio público, hemos recogido 820 toneladas de basura y hemos recuperado 18 puntos críticos de la localidad, pero esto sin ti no hubiera sido posible. Hemos trabajado con las comunidades para esta recuperación y por eso, sin ti, no pasa.”

La Alcaldía Local de Kennedy reafirma su compromiso con la protección del ambiente, el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la recuperación de los espacios públicos, invitando a la comunidad a sumarse activamente a estas acciones para mantener una localidad más limpia, ordenada y sostenible.