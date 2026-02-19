    • Bogotá Judicial

    Cayó taxista que ofrecía servicio de datáfono para hacer el ‘cambiazo’ de las tarjetas bancarias

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen ilustrativa). La Fiscalía General de la Nación capturó a Juan Carlos Naranjo Becerra, taxista de Bogotá, acusado de ofrecer a los usuarios el servicio de datáfono para supuestamente facilitarles el pago del servicio, pero que en realidad buscaba confundir a las personas para hacerles el «cambiazo» por plásticos inservibles.

    Las evidencias y las denuncias recibidas en el curso de la investigación de por lo menos 35 víctimas dan cuenta de que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y ante cualquier descuido del pasajero se quedaba con la tarjeta original y les devolvía una réplica.

    Con el plástico en su poder, la clave y los datos del propietario se dirigía a cajeros electrónicos y realizaba retiros de dinero. De esta manera se habría apropiado de más de 379 millones de pesos.

    Naranjo Becerra fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.


    En el procedimiento fueron incautados 2 datáfonos, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. En el momento de su detención le fueron encontradas en sus prendas de vestir dos credenciales más pertenecientes a otras personas.

    Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte