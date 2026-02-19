Cayó taxista que ofrecía servicio de datáfono para hacer el ‘cambiazo’ de las tarjetas bancarias

–(Imagen ilustrativa). La Fiscalía General de la Nación capturó a Juan Carlos Naranjo Becerra, taxista de Bogotá, acusado de ofrecer a los usuarios el servicio de datáfono para supuestamente facilitarles el pago del servicio, pero que en realidad buscaba confundir a las personas para hacerles el «cambiazo» por plásticos inservibles.

Las evidencias y las denuncias recibidas en el curso de la investigación de por lo menos 35 víctimas dan cuenta de que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y ante cualquier descuido del pasajero se quedaba con la tarjeta original y les devolvía una réplica.

Con el plástico en su poder, la clave y los datos del propietario se dirigía a cajeros electrónicos y realizaba retiros de dinero. De esta manera se habría apropiado de más de 379 millones de pesos.

Naranjo Becerra fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista señalado de ofrecer servicio de pago por datáfono para realizar el denominado ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias a los usuarios fue judicializado por la Fiscalía en Bogotá. El hombre presuntamente demoraba las transacciones y esperaba una… pic.twitter.com/R5nExolngW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 18, 2026



En el procedimiento fueron incautados 2 datáfonos, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. En el momento de su detención le fueron encontradas en sus prendas de vestir dos credenciales más pertenecientes a otras personas.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.