Enjuician a dos personas señaladas de maltratar animales de compañía; una de las mascotas murió

–(Foto Samantha). La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), judicializó en Bogotá a dos personas quienes, en hechos independientes, habrían incurrido en graves afectaciones contra animales de compañía.

Uno de los casos ocurrió el pasado 26 de noviembre en un conjunto del barrio Bosa Porvenir. Olga Patricia Marín Sotelo, al parecer, lanzó a Mila, una perra de 8 meses de edad desde el balcón de un apartamento ubicado en un segundo piso de una de las torres. Este hecho produjo el deceso de la canina. Por estos hechos, un fiscal imputó a la procesada el delito de muerte al animal agravado, cargo que fue rechazado por la mujer.

El otro hecho se registró el pasado 24 de octubre en un conjunto residencial en el norte de la capital del país, donde Andrés Mauricio Ariza Durán, según varios vecinos, agredía en repetidas ocasiones a Samantha, una canina Golden Retriever de 14 años, en un edificio en el norte de Bogotá.

Un video aportado como prueba, registró los maltratos reiterados contra Samantha, uno de estos en el cuarto de basuras del edificio.

Por estos hechos, un fiscal imputó al procesado el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado.

Las agresiones fueron verificadas luego de que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizara visitas de inspección en los lugares de los hechos.