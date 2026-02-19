DERECHO A ELEGIR

Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Derecho fundamental a elegir y ser elegido

Esta es una lección de educación cívica referida al derecho fundamental a elegir y ser elegido.

Respetuosamente sugiero que esta lección sea escuchada y comentada en familia, en grupos, en auditorios, en salones de clase y que sea compartida con todos sus contactos.

El 8 de marzo elegiremos un nuevo congreso y el 31 de mayo un nuevo presidente y por los comentarios escuchados asumo que tenemos graves falencias sobre el cumplimiento de esta importante responsabilidad.

Ruego tomar atenta nota sobre los siguientes aspectos. Es lo mínimo que debemos tener claro.

No vamos a elegir a un senador, vamos a elegir EL CONGRESO, la institución que hace las leyes y el control político y los elegidos deben ser los que mejor permitan realizar los fines de paz y prosperidad para los habitantes de Colombia.

No vamos a elegir a un representante a la Cámara, vamos a elegir a la Cámara de representantes y a los más cercanos apoyos para nuestras regiones y departamentos.

Senadores y representantes comprometidos con la decencia y la honradez. En algunos casos difícil compromiso, pero apostemos a que nuestros elegidos sean decentes y honrados. Cero corrupción.

El 31 de mayo elegiremos nuevo presidente. Veo con tristeza que hay personas que creen que van a elegir entre el Presidente Petro y el Presidente Uribe. Grave error. Hablemos menos de los presidentes Petro y Uribe y conozcamos a los candidatos. Ojo y atención: ni el presidente Petro, ni el presidente Uribe son candidatos a la presidencia. Diferente es que tengan candidato, pero lo importante es conocer bien al candidato, saber sus antecedentes, sus propuestas, su ideologías y sus afinidades con la realidad del país. Conocerlos bien y sin máscaras de promesas electorales.

En verdad no vamos a elegir a un presidente, sino a un gobierno, a un equipo de gobierno y por esta razón es importante saber con qué personas el eventual elegido iría a gobernador, quienes serian sus ministros y la capacidad de estos para tomar las medidas que nos permitan recuperar la sana convivencia, la seguridad, la tranquilidad para desplazarnos por las ciudades y los campos. Es muy importante que sepamos cómo y con quienes se van a reestructurar las fuerzas militares. ¿El eventual elegido a quienes va a llamar a formar parte de nuestras fuerzas militares? ¿Cómo va a reestructurar la policía, hoy cuestionada y sin poder garantizar el orden en los pueblos y ciudades? Y necesitamos emprendimientos y empresas sólidas para que haya trabajo y salario digno.

Con estas 5 reflexiones sentémonos a estudiar con serenidad a cada candidato y tomemos la mejor decisión para ejercer el sagrado derecho, al mismo tiempo obligación, a elegir.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez