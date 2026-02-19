    • Bogotá

    Manifestaciones en Bogotá: así está la movilidad hoy jueves 19 de febrero

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de manifestantes en una vía de Bogotá Foto: @BogotáTránsito.

    Durante este jueves 19 de febrero de 2026, se tienen previstas manifestaciones y movilizaciones hacia la Plaza de Bolívar en el centro de la capital. Durante la mañana de hoy se registran movilizaciones en puntos como la avenida El Dorado y avenida Las Américas. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos! 

    Estas situaciones generan retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

    Puntos de encuentro de las marchas del paro de HOY 19 de febrero: (Hay marchas que comenzarán a las 3:00 p.m)

    Movilización por la dignificación de los trabajadores

    Hora: Desde las 11:00 a. m.

    Punto de concentración: Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con carrera 11, localidad de Chapinero.

    Destino: Plaza de Bolívar.

    Tipo: Marcha.

    Contratración ¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital

    Hora: 2:00 p. m.

    Punto de concentración: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, en la localidad de La Candelaria

    Destino: No informado.

    Tipo: Plantón.

    Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas

    Hora: 2:00 p. m.

    Punto de concentración: Calle 26 con avenida carrera 68, en la localidad de Engativá

    Destino: No informado

    Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

    Marcha por los trabajadores y trabajadoras: dignidad y lucha

    Hora: 3:00 p. m.

    Punto de concentración: Carrera Séptima #17-34 frente al Outlet de Adidas, en la localidad de Santa Fe

    Destino: Plaza de Bolívar

    Tipo: Marcha.

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 19 de febrero de 2026

    Manifestaciones en distintos puntos de la ciudad

    Corte 10:28 a. m.

    Actualización Calle 26

    Manifestantes ingresan a la Hemeroteca de la calle 26 con carrera 44A.

    Se libera la av. El Dorado, fluye con normalidad el tránsito en el corredor. Agentes Civiles realizan gestión y monitoreo constante de las condiciones de movilidad en el sector.

    Corte 10:26 a. m.

    ?Universidad Nacional  – Calle 26

    A la hora los manifestantes se ubican al interior de la Hemeroteca, habilitamos estación Ciudad Universitaria y cancelamos el contraflujo

    Corte 10:09 a. m.

    ?Se activa manifestación en la  avenida Las Américas con calle 36, sentido occidente-oriente. Se genera afectación de la calzada mixta. Autoridades en deplazamiento.

    Corte 10:04 a. m.

    ?Universidad Nacional – Calle 26

    A la hora manifestantes  bloquean la vía, deja de operar temporalmente la estación Ciudad Universitaria. Flota Troncal realiza contraflujo

    Corte 09:53 a. m.

    Inicia manifestación sobre la av. El Dorado con carrera 37. Participantes avanzan  sentido oriente-occidente. Se genera afectación de calzada mixta y exclusiva.

    Novedad en la autopista Sur

    Se presentó una novedad vial en la autopista sur por el volcamiento de un camión a la altura de la carrera 74G.

    Corte 7:45 a. m.

    Actualización -Autosur

    Finalizan maniobras por parte de unidad de grúa, el camión es retirado de la vía. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito en la Autosur.

    ?Grupo guía continúa realizando #GestiónDel Tráfico, para descongestionar el corredor.

    Corte 6:55 a. m.

    Actualización -Autosur

    ? Autoridades realizan cierre temporal del corredor Autosur a la altura del Terminal del Sur, mientras se realizan las acciones de levantamiento del camión

    ?? Se realiza desvío del tráfico por la Av. Bosa.

    Corte 6:37 a. m.

    Actualización Autosur

    ? Policía de tránsito y grupo guía realizan gestión de tráfico en la Autopista sur, a la altura de la carrera 74G. De manera preventiva, se realizará cierre total de la vía para realizar las maniobras de levantamiento del camión.

    ? Al momento se tiene paso controlado a un carril.

    Corte 05:49 a. m.

    Soacha

    ?Informamos a  quienes ingresan a la ciudad por el corredor Autosur, que a esta hora se presentan bloqueos por manifestaciones a la altura del sector San Mateo en el municipio de Soacha. ? Paso totalmente restringido.

    Corte 04:43 a. m.

    ?Se presenta afectación vial en la localidad de Ciudad Bolívar, por volcamiento de camión en la autopista Sur con carrera 74G, sentido occidente -oriente. ? @TransitoBta y ? @BomberosBogota atienden la novedad.

