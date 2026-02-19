Manifestaciones en Bogotá: así está la movilidad hoy jueves 19 de febrero

Foto: @BogotáTránsito.

Durante este jueves 19 de febrero de 2026, se tienen previstas manifestaciones y movilizaciones hacia la Plaza de Bolívar en el centro de la capital. Durante la mañana de hoy se registran movilizaciones en puntos como la avenida El Dorado y avenida Las Américas. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Estas situaciones generan retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

Puntos de encuentro de las marchas del paro de HOY 19 de febrero: (Hay marchas que comenzarán a las 3:00 p.m)

Movilización por la dignificación de los trabajadores

Hora: Desde las 11:00 a. m.

Punto de concentración: Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con carrera 11, localidad de Chapinero.

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Contratración ¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital

Hora: 2:00 p. m.

Punto de concentración: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, en la localidad de La Candelaria

Destino: No informado.

Tipo: Plantón.

Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas

Hora: 2:00 p. m.

Punto de concentración: Calle 26 con avenida carrera 68, en la localidad de Engativá

Destino: No informado

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Marcha por los trabajadores y trabajadoras: dignidad y lucha

Hora: 3:00 p. m.

Punto de concentración: Carrera Séptima #17-34 frente al Outlet de Adidas, en la localidad de Santa Fe

Destino: Plaza de Bolívar

Tipo: Marcha.

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 19 de febrero de 2026

Manifestaciones en distintos puntos de la ciudad

Corte 10:28 a. m.

Actualización Calle 26

Manifestantes ingresan a la Hemeroteca de la calle 26 con carrera 44A.

Se libera la av. El Dorado, fluye con normalidad el tránsito en el corredor. Agentes Civiles realizan gestión y monitoreo constante de las condiciones de movilidad en el sector.

Corte 10:26 a. m.

?Universidad Nacional – Calle 26

A la hora los manifestantes se ubican al interior de la Hemeroteca, habilitamos estación Ciudad Universitaria y cancelamos el contraflujo

Corte 10:09 a. m.

?Se activa manifestación en la avenida Las Américas con calle 36, sentido occidente-oriente. Se genera afectación de la calzada mixta. Autoridades en deplazamiento.

Corte 10:04 a. m.

?Universidad Nacional – Calle 26

A la hora manifestantes bloquean la vía, deja de operar temporalmente la estación Ciudad Universitaria. Flota Troncal realiza contraflujo

Corte 09:53 a. m.

Inicia manifestación sobre la av. El Dorado con carrera 37. Participantes avanzan sentido oriente-occidente. Se genera afectación de calzada mixta y exclusiva.

Novedad en la autopista Sur

Se presentó una novedad vial en la autopista sur por el volcamiento de un camión a la altura de la carrera 74G.

Corte 7:45 a. m.

Actualización -Autosur

Finalizan maniobras por parte de unidad de grúa, el camión es retirado de la vía. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito en la Autosur.

?Grupo guía continúa realizando #GestiónDel Tráfico, para descongestionar el corredor.

Corte 6:55 a. m.

Actualización -Autosur

? Autoridades realizan cierre temporal del corredor Autosur a la altura del Terminal del Sur, mientras se realizan las acciones de levantamiento del camión

?? Se realiza desvío del tráfico por la Av. Bosa.

—

Corte 6:37 a. m.

Actualización Autosur

? Policía de tránsito y grupo guía realizan gestión de tráfico en la Autopista sur, a la altura de la carrera 74G. De manera preventiva, se realizará cierre total de la vía para realizar las maniobras de levantamiento del camión.

? Al momento se tiene paso controlado a un carril.

Corte 05:49 a. m.

Soacha

?Informamos a quienes ingresan a la ciudad por el corredor Autosur, que a esta hora se presentan bloqueos por manifestaciones a la altura del sector San Mateo en el municipio de Soacha. ? Paso totalmente restringido.

—

Corte 04:43 a. m.

?Se presenta afectación vial en la localidad de Ciudad Bolívar, por volcamiento de camión en la autopista Sur con carrera 74G, sentido occidente -oriente. ? @TransitoBta y ? @BomberosBogota atienden la novedad.