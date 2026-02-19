Manifestaciones en Bogotá: así está la movilidad hoy jueves 19 de febrero
Foto: @BogotáTránsito.
Durante este jueves 19 de febrero de 2026, se tienen previstas manifestaciones y movilizaciones hacia la Plaza de Bolívar en el centro de la capital. Durante la mañana de hoy se registran movilizaciones en puntos como la avenida El Dorado y avenida Las Américas. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!
Estas situaciones generan retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.
Puntos de encuentro de las marchas del paro de HOY 19 de febrero: (Hay marchas que comenzarán a las 3:00 p.m)
Movilización por la dignificación de los trabajadores
Hora: Desde las 11:00 a. m.
Punto de concentración: Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con carrera 11, localidad de Chapinero.
Destino: Plaza de Bolívar.
Tipo: Marcha.
Contratración ¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital
Hora: 2:00 p. m.
Punto de concentración: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, en la localidad de La Candelaria
Destino: No informado.
Tipo: Plantón.
Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas
Hora: 2:00 p. m.
Punto de concentración: Calle 26 con avenida carrera 68, en la localidad de Engativá
Destino: No informado
Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.
Marcha por los trabajadores y trabajadoras: dignidad y lucha
Hora: 3:00 p. m.
Punto de concentración: Carrera Séptima #17-34 frente al Outlet de Adidas, en la localidad de Santa Fe
Destino: Plaza de Bolívar
Tipo: Marcha.
Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 19 de febrero de 2026
Manifestaciones en distintos puntos de la ciudad
Corte 10:28 a. m.
Actualización Calle 26
Manifestantes ingresan a la Hemeroteca de la calle 26 con carrera 44A.
Se libera la av. El Dorado, fluye con normalidad el tránsito en el corredor. Agentes Civiles realizan gestión y monitoreo constante de las condiciones de movilidad en el sector.
Corte 10:26 a. m.
?Universidad Nacional – Calle 26
A la hora los manifestantes se ubican al interior de la Hemeroteca, habilitamos estación Ciudad Universitaria y cancelamos el contraflujo
Corte 10:09 a. m.
?Se activa manifestación en la avenida Las Américas con calle 36, sentido occidente-oriente. Se genera afectación de la calzada mixta. Autoridades en deplazamiento.
Corte 10:04 a. m.
?Universidad Nacional – Calle 26
A la hora manifestantes bloquean la vía, deja de operar temporalmente la estación Ciudad Universitaria. Flota Troncal realiza contraflujo
Corte 09:53 a. m.
Inicia manifestación sobre la av. El Dorado con carrera 37. Participantes avanzan sentido oriente-occidente. Se genera afectación de calzada mixta y exclusiva.
Novedad en la autopista Sur
Se presentó una novedad vial en la autopista sur por el volcamiento de un camión a la altura de la carrera 74G.
Corte 7:45 a. m.
Actualización -Autosur
Finalizan maniobras por parte de unidad de grúa, el camión es retirado de la vía. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito en la Autosur.
?Grupo guía continúa realizando #GestiónDel Tráfico, para descongestionar el corredor.
Corte 6:55 a. m.
Actualización -Autosur
? Autoridades realizan cierre temporal del corredor Autosur a la altura del Terminal del Sur, mientras se realizan las acciones de levantamiento del camión
?? Se realiza desvío del tráfico por la Av. Bosa.
—
Corte 6:37 a. m.
Actualización Autosur
? Policía de tránsito y grupo guía realizan gestión de tráfico en la Autopista sur, a la altura de la carrera 74G. De manera preventiva, se realizará cierre total de la vía para realizar las maniobras de levantamiento del camión.
? Al momento se tiene paso controlado a un carril.
Corte 05:49 a. m.
Soacha
?Informamos a quienes ingresan a la ciudad por el corredor Autosur, que a esta hora se presentan bloqueos por manifestaciones a la altura del sector San Mateo en el municipio de Soacha. ? Paso totalmente restringido.
—
Corte 04:43 a. m.
?Se presenta afectación vial en la localidad de Ciudad Bolívar, por volcamiento de camión en la autopista Sur con carrera 74G, sentido occidente -oriente. ? @TransitoBta y ? @BomberosBogota atienden la novedad.