Este 19 de febrero su empleo se encuentra en la Megaferia de empleo en Corferias

Foto: Portal Bogotá

Este jueves 19 de febrero de 2026, se realiza una nueva versión de la ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’, el espacio con mayor número de oportunidades laborales en Bogotá. Corferias será sede de más de 160 empresas aliadas que ofrecerán en un mismo lugar más de 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles. La oferta incuye puestos de trabajo disponibles en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud y transporte.

Beneficios:

Cerca de 147 empresas adelantara?n una preseleccio?n ba?sica durante la jornada y agendara? a las y los candidatos a entrevistas laborales.

Adema?s, la ‘Megaferia de Empleo’ contara? con un espacio acade?mico en empleabilidad, con charlas de expertos sobre temas como “El talento no tiene edad, tiene contexto” y “Co?mo volverte visible, valioso y elegible”, entre otros.

Durante la jornada, las y los asistentes podra?n postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como tecnologi?a, comercio, servicios, salud, logi?stica, manufactura, entre otros.

Adema?s, recibira?n orientacio?n laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, podra?n avanzar en procesos de seleccio?n avanzados que incluyen entrevistas.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la ‘Megaferia de Empleo’ 2026 en Corferias?

En esta edicio?n se ofertan ma?s de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 an?os, en cargos como:

Residente de obra.

Disen?ador (a).

Ingeniero (a).

Profesional en enfermeri?a.

Me?dico (a).

Analista de contabilidad.

Entre otros.

La ‘Megaferia’ tambie?n abre oportunidades para la poblacio?n joven, con ma?s de 9.730 puestos de trabajo disponibles en a?reas como:

Auxiliar de drogueri?a y farmacia.

Auxiliar de enfermeri?a.

Enfermero (a).

Psico?logo (a).

Ingenieri?as de software.

Ana?lisis de datos.

Mercadeo.

Publicidad.

Marketing digital.

Asimismo, se ofertan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, facilitando su primera vinculacio?n al mercado de trabajo. Entre las vacantes se encuentran:

Te?cnico (a) auxiliar de enfermeri?a.

Profesional en enfermeri?a para urgencias y hospitalizacio?n.

Te?cnico (a) auxiliar de farmacia.

Opto?metra.

Auxiliar de odontologi?a.

Profesionales en ingenieri?a civil.

Arquitectura.

Y otros cargos a?reas afines al sector construccio?n.

Requisitos: Asiste gratis con inscripción previa.