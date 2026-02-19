Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves febrero 19, 2026 -Dólar TRM $3,695.72 (vigente 20 de febrero) -Euro $ 4,336.50 -Bitcoin US$ 66.968,90 Tasa de Interés -DTF: 9,45% -UVR: $ 399,00 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,26 -Petróleo Brent US$ 66,67 -Oro-Compra Banco de la República $ 560.716,96 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá y Cundinamarca lanzan ruta de turismo religioso para Semana Santa 2026: asista al evento este 20 de febrero Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 20 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Economía Los precios del arriendo de vivienda en Bogotá para 2013 Iván Briceño viernes febrero 8, 2013 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera miércoles agosto 31, 2011 Nacional EPS deberán garantizar red adecuada de servicios: ViceSalud Giovanni Alarcón M. martes julio 7, 2015 Nacional Hacinamiento en cárceles bajará en 4 años: Inpec Manuel Reyes Beltran martes enero 5, 2016