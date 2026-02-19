    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,695.72 (vigente 20 de febrero)
    -Euro $ 4,336.50
    -Bitcoin US$ 66.968,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,45%
    -UVR: $ 399,00
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,26
    -Petróleo Brent US$ 66,67
    -Oro-Compra Banco de la República $ 560.716,96

