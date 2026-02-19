Bogotá y Cundinamarca lanzan ruta de turismo religioso para Semana Santa 2026: asista al evento este 20 de febrero

Foto: IDT.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Arquidiócesis de Bogotá, los Caballeros de la Virgen y otros aliados estratégicos, presentan este viernes 20 de febrero de 2026 a las 3:00 p. m. la ruta de turismo ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María’, con destinos religiosos para la Semana Santa de 2026, en la capital del país y en el departamento de Cundinamarca.

Esta iniciativa da apertura a una programación articulada que posiciona a Bogotá y Cundinamarca como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura, destacando la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de la región a través de sus templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos, consolidando la Semana Santa como una experiencia significativa tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales.

El lanzamiento contará con un concierto de Los Heraldos del Evangelio – Caballeros de la Virgen, Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, fundada con ocasión de la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro el 22 de febrero de 2001. Mayoritariamente integrada por jóvenes, la Asociación tiene presencia en más de 70 países y se caracteriza por su interpretación de cantos marianos en latín y su contribución a la tradición musical sacra. El concierto se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar en la carrera Séptima con calle 11, centro de Bogotá.

Este evento se enmarca en una agenda especial que exalta la oferta turística, cultural y espiritual de la ciudad, reafirmando a Bogotá como el principal destino de turismo religioso y cultural del país. Como parte de esta apertura simbólica, artesanos de Guatemala elaborarán un tapete de flores en la entrada de la Catedral Primada, manifestación artística y espiritual que representa devoción, identidad y conexión entre tradiciones religiosas de América Latina.

Con esta iniciativa, Bogotá y Cundinamarca consolidan una estrategia de turismo religioso y cultural que dinamiza la economía local, promueve la preservación del patrimonio y fortalece el tejido comunitario en torno a la fe y la memoria histórica. La campaña invita a la ciudadanía y a los visitantes a participar activamente en las actividades programadas y a vivir la Semana Santa como un recorrido de reflexión, encuentro y espiritualidad, posicionando a Bogotá –Región como un destino de alto valor simbólico y experiencial.

Los interesados en asistir a este lanzamiento, se puede inscribir a través del formulario habilitado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), haciendo clic aquí.