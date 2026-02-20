Asista a los conciertos de la Filarmónica de Bogotá este viernes 20 y sábado 21 de febrero

Foto: Kike Barona-Orquesta Filarmónica de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) visitará esta semana dos de sus escenarios principales: el viernes 20 de febrero a las 7:00 p. m. ofrecerá su concierto habitual en el Auditorio Fabio Lozano y el sábado 21 de febrero de 2025, a las 4:00 p. m. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Entrada gratis y con boletería!

La Filarmónica de Bogotá rinde homenaje a Pedro Morales Pino al conmemorarse el primer centenario de su fallecimiento, el 4 de marzo de 1926, y propone un recorrido especial por las músicas tradicionales de nuestro país. La Orquesta, dirigida por Rubián Zuluaga, interpretará obras del compositor nacido en Cartago (Valle del Cauca) como “Fantasía sobre motivos colombianos” y “Leonilde”, con arreglos de Blas Emilio Atehortúa; así como “Cuatro preguntas”, en versión orquestal de Armando Velásquez.

Viernes 20 de febrero de 2025 – Homenaje a Pedro Morales Pino – Centenario de fallecimiento

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano ( Carrera 4 # 22 – 61) ¡Entrada con boletería!

Lugar: Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano ( Carrera 4 # 22 – 61)

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Entrada con boletería

Sábado 21 de febrero de 2026 – Homenaje a Pedro Morales Pino – Centenario de fallecimiento

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Entrada libre hasta completar aforo

Rubián Zuluaga, director de orquesta (Colombia)

Director de orquesta colombiano con una destacada trayectoria en dirección sinfónica y formación musical. Licenciado en Música por la Universidad de Caldas y Magíster en Dirección Orquestal por la Universidad EAFIT. Desde 2021, se desempeña como Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, colaborando con directores como Joachim Gustafsson, Niels Muus, Emil Tabakov, Enrique Diemecke y Bruno Ferrandis, entre otros. Su trabajo con la Filarmónica de Bogotá ha consolidado su presencia en el panorama sinfónico colombiano, además de permitirle explorar un repertorio diverso y proyectos de gran envergadura.

Como director invitado, ha trabajado con la National Youth Orchestra of the USA, Spengenberg Wind Orchestra, Camerata Jaraguá do Sul, IBERACADEMY, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Filarmónica de Cali y la Sinfónica de Caldas. Con un estilo que combina precisión técnica y profunda sensibilidad artística, Rubíán Zuluaga continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras de la dirección orquestal en América Latina.