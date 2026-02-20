‘Red Bull Rodando’ llega a Suba con BMX freestyle  este domingo 22 de febrero

Foto: IDRD

Este domingo 22 de febrero de 2026, llega una nueva edición de ‘Red Bull Rodando’, el evento y experiencia que convierte las calles en punto de encuentro y BMX freestyle con participación de riders, colectivos urbanos, jóvenes y adultos que solo quieren vivir la ciudad sobre ruedas. La cita de este evento es el parque La Gaitana de Suba a las 8:30 a. m. con apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).¡Agéndate y sé parte de esta cita con la bicicleta!

La rodada estará liderada por Daniel Dhers, leyenda del BMX freestyle, y nace con un mensaje clarito: esto es para todos. Para quien compite, para quien está aprendiendo, para quien quiere ver de cerca el nivel real y para quien solo quiere salir a rodar y parchar con la comunidad.

“La idea es simple: salir a rodar, conectar con la gente y demostrar que el BMX freestyle es para todos, no solo para los que compiten. Queremos inspirar a más personas a subirse a la bicicleta, a moverse y a encontrar en el deporte una forma de vida”, señala Daniel Dhers, embajador del Red Bull Rodando.

La cita arranca a las 8:30 a. m. en el Parque La Gaitana (Suba), con alistamiento, calentamiento y recomendaciones de seguridad antes de salir. Desde ahí, la rodada conecta distintos puntos de la localidad hasta aterrizar en el CEFE Fontanar del Río, que hoy es uno de los escenarios fuertes para el deporte urbano y la recreación en la ciudad.

“Red Bull Rodando representa la energía de una ciudad que se mueve y se reconoce en sus parques. Abrimos nuestros escenarios para impulsar el deporte urbano, fortalecer el talento local y crear experiencias que conecten a las y los bogotanos con hábitos saludables y espacios seguros”, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La jornada es abierta y pensada para familias, comunidad ciclista y amantes de las disciplinas urbanas. Además, el IDRD compartirá su oferta de programas y escenarios para que el que llegue por curiosidad, se pueda quedar por disciplina.

Bogotá rueda, se encuentra y se transforma con la rodada de BMX freestyle más grande del país. Porque la vida pasa en los parques, y este domingo también pasa sobre ruedas.

La cita es el parque La Gaitana de Suba, ubicado en la Transversal 126 #134-88.