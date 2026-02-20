Cambio temporal en el color del agua en sectores del norte de Bogotá por trabajos en Tibitoc

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le informa a la ciudadanía que debido a trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc se podría presentar un cambio temporal en el color del agua en los sectores más al norte de la ciudad, incluyendo las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía. Las labores se realizarán entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo de 2026.

La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad.

De igual forma, la EAAB entrega una serie de recomendaciones a los usuarios, entre las que se cuentan:

Si se presenta coloración del agua en su vivienda informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.

Si el agua sale con coloración, abra la llave y déjela salir hasta que se torne incolora.

Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.

Realice el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.

No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, permítales ejecutar su tarea.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá agradece la comprensión de la ciudadanía durante estos trabajos que son fundamentales para mejorar la operación del sistema de abastecimiento de agua.